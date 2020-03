Che succede nel calcio con lo stop per il coronavirus? Quattro possibilità

Molti si chiedono cosa accadrà per il campionato di calcio di Serie A (ma anche per le serie minori), visto lo stop forzato per l'emergenza coronavirus. Ne ha parlato il consiglio straordinario della Figc, svoltosi in conference call per le ovvie ragioni. Visto che i campionati professionistici riprenderanno (se tutto andrà bene) solo dopo il 3 aprile, restano diversi quesiti da risolvere, a partire dalle date per i recuperi delle giornate slittate. Problema non di poco conto visto che a giugno dovrebbero iniziare gli Europei.

Per ora non c'è alcuna decisione. Si valuterà nei prossimi giorni. Il punto della situazione verrà fatto il 23 marzo. A quel punto, tra due settimane, si cercherà di capire se la stagione si potrà salvare oppure no. Per quella data ogni presidente di lega dovrà arrivare con una proposta, tenendo conto che la Lega vuole tenersi aperta ogni strada percorribile. È un gioco a incastri che deve tener conto di diverse variabili: dalle partite da recuperare agli appuntamenti delle coppe europee (se non slitteranno pure quelli) al torneo continentale.

Secondo quanto ha riferito Francescho Ghirelli, presidente della Lega Pro (Serie C), al vaglio ci sarebbero quattro ipotesi di lavoro. Vediamo quali sono: se tutta va come si spera e si torna a giocare il 3 aprile, le partite slittate dovrebbero essere recuperate dopo il 24 maggio. Come alternativa ci sarebbe l'organizzazione dei playoff (con gli scontri diretti tra le prime in classifica fino all'assegnazione del titolo). Per ora, è bene ribadirlo, è solo un'ipotesi.

Un'altra possibilità è non assegnare il titolo, tenuto conto che molte partite non saranno disputate. Oppure quella di assegnare lo scudetto congelando la classifica ad oggi. Qualunque sarà la decisione una cosa è sicura: le polemiche non mancheranno.

Per ora sappiamo solo che la decisione finale dovrà tenere conto anche della scelta dell'Uefa di far slittare, o meno, gli Europei. Se slittassero ci sarebbe tutto il tempo per recuperare le partite saltate.