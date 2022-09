Il Chelsea esonera Tuchel. "Giusto effettuare questa transizione"

Il calcio, si sa, può essere riconoscente e galantuomo quando si ottengono i risultati e spietato e senza memoria nel caso contrario. L'unico imperativo è il "qui e ora" dei latini, non conta più il curriculum dei mesi precedenti. E così, nel tritacarne dei licenziamenti c'è finito anche l'uomo che ha fatto vincere la Champions League al Chelesea nel 2021: Thomas Tuchel. Alla società non è andata giù soprattutto la sconfitta, clamorosa, nel primo turno della massima competizione europea contro la modesta Dinamo Zagabria.

"Grazie a Thomas e al suo staff"

" A nome di tutto il Chelsea FC, il Club desidera mettere per iscritto la sua gratitudine nei confronti di Thomas e del suo staff per tutti i loro sforzi durante il loro tempo con il Club", si legge nella nota della società pubblicata sul sito ufficiale. " Thomas avrà giustamente un posto nella storia del Chelsea dopo aver vinto la Champions League, la Supercoppa e il Mondiale per club durante la sua permanenza qui ". Ecco, un altro "piccolo particolare" è stato il trionfo anche in Supercoppa europea contro il Villareal e il Mondiale per club vinto contro il Palmeiras lo scorso 12 febbraio. Un po' troppo, forse, considerando che Tuchel aveva ottenuto tutto questo subentrando sulla panchina dei Bleus a gennaio.

Tutto vero, ma qualcosa nell'ingrannaggio quasi perfetto si era inceppato già a inizio stagione in Premier, dove i londinesi hanno ottenuto un pari, due vittorie e due sconfitte nelle prime cinque giornate di campionato. La società ha speso cifre astronomiche per gli acquisti di Fofana e Sterling ma anche di Marc Cucurella e Koulibaly dal Napoli, andando a rafforzare una macchina già forte di per sé. "Poiché il nuovo gruppo di proprietà ha raggiunto i 100 giorni dall'acquisizione e mentre continua il suo duro lavoro per portare avanti il ​​Club, i nuovi proprietari ritengono che sia il momento giusto per effettuare questa transizione", scrive il club.

Chi sarà il nuovo allenatore

Per il momento, quindi, a condurre gli allenamenti sarà lo staff tecnico: la società ha fatto sapere che non saranno rilasciate ulteriori dichiarazioni fino alla nomina del successore di Tuchel. Chi sarà il nuovo allenatore? Secondo le prime indiscrezioni di Il Chelsea non perde tempo ed è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore che prenderà il posto di Thomas Tuchel. Secondo gli inglesi di Sky Sports Uk, tra i nomi caldi figurano Mauricio Pochettino, ex allenatore di Tottenham e Paris Saint-Germain e Zinedine Zidane, ex mister del Real Madrid. La prima scelta, però, sarebbe Graham Potter, attuale allenatore del Brighton.

Come scrivono i media inglesi, il licenziamento è avvenuto qeusta mattina in un incontro con i proprietari presso il campo di allenamento di Cobham: i tre collaboratori di Tuchel, Arno Michels, Zsolt Löw e Benjamin Weber, dovrebbero partire con lui. Il Chelsea, infine, fa parte dello stesso girone del Milan in Champions le cui sfide sono previste il prossimo 5 ottobre (a Londra) e l'11 ottobre (a Milano).