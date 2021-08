Clamoroso Inter: Lukaku a un passo dall'addio. Dove va

I tifosi dell'Inter tremano: il Chelsea fa sul serio per Romelu Lukaku. Il club campione d'Europa è pronto a tutto per riportare Big Rom, per la terza volta, a Stamford Bridge ma questa volta per dargli un ruolo da primo attore protagonista. Il 28enne belga sta benissimo a Milano ma i Blues hanno intenzione di raddoppiargli, quasi, lo stipendio attuale: dai 7,5 percepiti all'Inter passerebbe ai 13 netti con il club di viale della Liberazione che andrebbe ad incassare la bellezza di almeno 130 milioni di euro se non di più.

Perseveranza

Il Chelsea ha gli argomenti, economici e non solo, per convincere l'Inter, che invece non versa in buonissime condizioni, a cedere Lukaku. Un'offerta monstre non può infatti lasciare indifferente un club che ha bisogno di ridurre il monte ingaggi e di monetizzare per rimpinguare le casse societarie. Romelu Lukaku, dal canto suo, vuole difendere in prima persona lo scudetto conquistato la scorsa stagione, sta bene a Milano, il feeling con il gruppo e con i tifosi è alle stelle e non ha dunque voglia di cambiare

Questioni di cifre

Come detto l'Inter non molla un centimetro e cederà il suo attaccante solo di fronte ad un'offerta irrinunciabile per davvero e anche di fronte a un'offerta da 130 milioni di euro potrebbe chiedere di aumentare fino ad arrivare a 150, cifra a cui però non si potrà dire di no. Il , dal canto suo, vorrebbe inserire nella trattativa anche Marcos Alonso gradito ai nerazzurrri che dal canto l'oro vorrebbero solo cash per poi buttarsi sul mercato in cerca di alternative di livello.

Chi può arrivare

Detto che mancano ancora 27 giorni alla chiusura del mercato, il possibile addio di Lukaku scuoterebbe e non poco l'ambiente nerazzurro che dovrebbe poi acquistare due punte di livello per sostituire degnamente Big Rom. Dusan Vlahovic della Fiorentina, Duvan Zapata dell'Atalanta sono i nomi caldi in casa nerazzurra anche se nessuno di questi due stuzzica la fantasia dei tifosi nerazzurri dato che il 28enne belga è uno degli attaccanti più forti in circolazione e che sposta inevitabilmente gli equilibri.

