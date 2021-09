Chi è davvero l'uomo che sta "rovinando" Donnarumma

Gianluigi Donnarumma sta vivendo un vero e proprio incubo al Psg. Il 22enne di Castellammare di Stabia non si sarebbe mai aspettato di vivere una simile situazione all'ombra delle Tour Eiffel, di fatto "messo alla porta" da Mauricio Pochettino che gli sta preferendo l'esperto Keylor Navas. L'ex numero uno del Real Madrid, vincitore da protagonista di ben tre Champions League con i blancos, non ha alcuna intenzione di lasciare la titolarità e l'aveva già detto a chiare lettere al momento dell'ingaggio di Donnarumma. Ora per l'ex Milan si fa dura e difficilmente quest'anno riuscirà a rubare il posto al numero uno del Costa Rica.

Il profilo del rivale di Gigio

Navas è di fatto uno dei portieri più forti ma anche uno dei più sottovalutati in circolazione ma la sua storia parla per lui dato che è riuscito a farsi da solo. La storia del numero uno del Costa Rica parte da un piccolo paesino, San Isidro de El General. Il 35enne del Psg nasca da una famiglia povera e viene cresciuto dalla nonna e dalla sorella maggiore mentre i genitori erano a cercare fortuna in America.

Keylor inizia a giocare a calcio da piccolo e a 13 anni si trasferisce al Deportivo Saprissa e fa il suo esordio tra i professionisti a soli 18 anni. Nel 2010 arriva in Europa, in Spagna, all'Albacete dove si mette in mostra e poi passa al Levante e da lì inizia la sua carriera. Navas non è un portiere molto alto ma nonostante questo ha dimostrato di avere una grande esplosività e gran parte del merito lo deve ad un trapezista del circo Carampa di Valencia, tale Gerardo Pascual. Keylor paga di tasca propria il circense per i suoi servigi e per migliorare nelle uscite alte, nelle acrobazie e tra i pali.

Il classe '86 migliora notevolmente tanto che il Real Madrid lo mette sotto contratto nel 2014: Navas vince tre Champions da grande protagonista con Zidane in panchina ma poi arriva il belga Thibaut Courtois e lui se ne va al Psg dove diventa titolare fisso. Navas è un ragazzo serio e riservato, è sposato con Andrea Salas e ha due figlio di nome Daniela e Mateo. Tra le sue grandi passioni, oltre al calcio, il tennis e pescare in barca. Questo in sostanza il profilo del rivale di Donnarumma che difficilmente lascerà il posto al giovane portiere italiano che morde il freno ma che dovrà portare tanta pazienza sperando di aver fatto la scelta giusta lasciando il Milan.