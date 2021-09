Chi è davvero Paulo Dybala: la sfida di far scordare Ronaldo

Il confronto tra due campioni è sempre difficile perché oltre a valutare i talenti innati dei due calciatori, occorre anche considerare le motivazioni della società che possono influenzare le scelte del calciatore; oggi più che mai le scelte sembrano legate più all’ingaggio che non alla “bandiera”. Dybala è senz’altro un vincente soprattutto in una squadra come la Juventus che sa dare la giusta spinta ai suoi calciatori per tenere sempre alta l’immagine della “signora”. Essere dell’Juventus è infatti un’ orgoglio per ogni calciatore! Il confronto tra Dybala e Ronaldo può essere fatto circa la loro personalità che sicuramente li differenzia per quanto concerne il loro vissuto emotivo e relazionale. Ambedue ambiziosi, validi calciatori, ma con manifestazioni emotive diverse sia come comportamento sia come atteggiamento in campo.

La firma di Dybala esprime un carattere sensibile, focoso e sfidante per cui può facilmente utilizzare la sua aggressività sia in campo sia nei rapporti interpersonali. L’emotività e la voglia di primeggiare garantiscono all’argentino la riuscita nel mondo calcistico, mentre nella vita privata avrebbe bisogno di trovare, con umiltà, una migliore serenità interiore che gli permetterebbe di avere meno ansia di prestazione anche nel gioco. In lui sembra albergare un sottofondo di tensione emotiva e di focosità soprattutto quando egli deve dimostrare le proprie doti da regista. In fondo si tratta di un personaggio dotato, oltre che di genialità calcistica, del tutto innegabile, anche di una natura oltremodo sensibile con la quale è costretto a fare i conti quotidianamente: a volte vince il genio, a volte l’emotività o l’ansia.