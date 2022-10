Chi è Omer Atzili, l'autore della doppietta contro la Juventus

Omer Atzili, 29enne attaccante del Maccabi Haifa, è stato l'eroe della serata nella storica vittoria contro la Juventus, portandosi a casa anche il premio come man of the match. In Israele i padroni di casa hanno dominato gli uomini di Allegri con un netto 2-0, conquistando i primi tre punti nel girone.

La carriera

Prima della sfida contro i bianconeri non erano in molti a conoscerlo, a meno che non avessero seguito la Conference League lo scorso anno, che ha poi visto trionfare la Roma. È un attaccante/ala, dotato di un mancino molto raffinato. Nel 2016 si presenta al calcio che conta, con il trasferimento in Spagna al Granada, ma l’esperienza dura poco, appena 9 presenze in una sola stagione.

Torna in patria l’anno dopo, al Maccabi Tel Aviv, dove il suo rendimento migliora decisamente. Al suo rientro in Israele riesce a mettere a segno 29 reti in 67 presenze, prestazioni che gli valgono il trasferimento ai ciprioti dell'Apoel nel 2020. A Cipro però Atzili non si ambienta e terminato il prestito, torna in patria. Nel 2021 approda al Maccabi Haifa, che ora si gode le prestazioni del suo numero 7.

L'impatto in Champions League

La doppietta di ieri potrebbe rappresentare la svolta della sua carriera. Esordiente nella competizione, Atzili ha segnato il suo primo (e secondo gol) in Champions League contro la Juve: per lui quattro presenze in stagione contro Benfica, Psg e la stessa Juve, all'andata allo Stadium, dove aveva già ben impressionato. A 29 anni è nel pieno della maturità calcistica e le circa 100 reti tra i professionisti, testimoniano la familiarità con il gol.

Da giugno 2021 il suo valore di mercato si è assestato su 1,5 milioni mentre il suo punteggio Overall su Fifa è 68: per avere un paragone con la rosa della Juve, il giocatore bianconero che gli si avvicina di più è Matias Soulè con 68 e un valore di 2,5 milioni, dati Transfermaket. Lo stipendio di Atzili poi potrebbe fare gola a qualsiasi squadra anche italiana: circa 10mila euro l'anno.

L'eco dello scandalo sessuale

Eppure, l'attaccante del Maccabi non viene celebrato come dovrebbe in patria perché c'è uno scandalo sessuale che lo riguarda ancora. Nel 2020, quando vestiva la maglia del Maccabi Tel Aviv, Atzili avrebbe avuto una relazione consensuale con una minore di età inferiore ai 15 anni. Il giocatore, sposato, ha dovuto rispondere delle accuse della polizia, ma non è stato perseguito. Non ci sono prove che dimostrano che lui fosse a conoscenza dell'età della ragazza; così l'accusa ha archiviato il caso.

Il caso ha generato però un grande dibattito e un'enorme pressione sul Maccabi di Tel Aviv che ha finito per escludere Atzili dalla squadra. Lui e il suo compagno, Dor Micha, sono accusati anche di aver avuto una relazione con un'altra ragazza, sotto i 17 anni. Il Cda del club alla fine ha deciso di cedere entrambi i calciatori all'Apoel.

Ancora oggi, i fatti non sono stati dimenticati. Yakov Shachar, presidente del Maccabi Haifa, ha ricevuto aspre critiche per averlo portato nel club. Dopo una lunga assenza in Nazionale, nel 2022 Atzili è stato richiamato dal ct Alon Hazan, decisione per niente apprezzata dell'opinione pubblica. Chissà se la doppietta di ieri abbia zittito critici e inquisitori.

