Chi può vincere davvero? Le firme rivelano il futuro della Ferrari

Dalla firma di Carlos Sainz (clicca qui) e Charles Leclerc (clicca qui) emergono due personalità diverse: più calcolatore e capace di soppesare i pro e i contro per gestire al meglio la corsa e avere dei vantaggi di prestazione nella gestione del veicolo Carlos; Charles, invece, denota una maggiore forza fisica ed elaborazione intellettiva che gli permetteranno di essere un protagonista vincente in Ferrari. La forza bruta e l’aggressività di Leclerc potrebbero essere un’arma vincente per superare gli avversari e vincere con la determinazione di chi ha come scopo la vetta, fronteggiando con risolutezza e grinta le difficoltà, ottimizzando le competenze tecniche necessarie per superare il “rivale”.

Senza dubbio quest’anno la Ferrari ha due “mostri” nel suo box, pronti a lottare per mettere a fuoco la loro bravura e gestire, anche se in modo diverso, un veicolo che, come tutti speriamo, sia finalmente competitivo e vincente. I due piloti Ferrari sono anche spinti dal desiderio di esprimere la loro bravura ottenendo il prestigio che sognano. Entrambi, infatti, anche se diversamente, possiedono una buona dose di narcisismo che spinge ogni pilota a cercare nella carriera il prestigio di sé e della propria immagine. Spero che la diversità di carattere non porti ad una competizione malsana e infruttuosa, ma che li porti a cercare di ottenere la cosiddetta “primogenitura” per una Ferrari cui da tempo mancano i successi, sia come prestigio di marca più famosa al mondo, sia per gratificare il numeroso popolo di fans che da tempo aspettano di alzare al cielo qualche trofeo importante.