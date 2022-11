"Chiello" vince lo scudetto a stelle e strisce

Moltissimi tifosi della Juventus in estate avevano salutato con malinconia Giorgio Chiellini, che dopo 17 stagioni di onorata carriera alla Signora si era trasferito a Los Angeles per giocare nella Major League Soccer, il campionato nordamericano. In questa fase complessa per i bianconeri avrebbe fatto comodo ancora l'esperienza del Chiello; più che altro la sua mentalità vincente. Che evidentemente non ha perso nemmeno nella Mls, visto che nella notte tra sabato e domenica ha conquistato il titolo della Mls (il primo della sua storia), battendo Philadelpha dopo una finale a dir poco agonica: 2-2 dopo il novantesimo e 3-3 al termine dei tempi supplementari, grazie alla rete segnata da Bale per Los Angeles al minuto 128 (e il 3-2 di Philadelphia era arrivato al 124'). Dopodiché ai rigori Los Angeles ha prevalso (6-3) sfruttando i 3 errori dal dischetto dei rivali. Chiellini ha completato così una sorta di doppietta intercontinentale dopo la vittoria all'Europeo con l'Italia nell'estate del 2021: la finale non l'ha giocata per un guaio al polpaccio, ma in compenso è stato uno dei protagonisti della cavalcata dei californiani fino al successo. Da quando ha lasciato la Juventus a giugno, infatti, ha giocato 13 partite, comprese due di playoff. Nessun gol per lui, ma un aiuto evidente ai compagni, pur senza essere un titolare fisso. In più, la possibilità di vivere un tipo di calcio completamente diverso dal nostro, a partire appunto dai playoff, che Giorgio inquadrava così una settimana fa: «Mi sembra di giocare in Champions League».

Ed è anche grazie a nomi come Chiellini che la Mls negli ultimi anni è diventata sempre più seguita negli States. Anzi, dalla prossima stagione ci sarà un'altra squadra partecipante, Saint Louis, per un totale di 29 club. Sbrigativamente catalogato come «cimitero degli elefanti», il campionato nordamericano è in crescita esponenziale anche a livello di pubblico: 23mila, gli spettatori della finale, giocatasi a Los Angeles perché la squadra californiana era stata la migliore durante la stagione regolare. Chiellini, che non è il primo italiano a vincere la Mls (Giovinco ci riuscì con Toronto nel 2017), adesso potrà dedicarsi a un'altra sua grande passione: il basket. «Ora mi godo la famiglia e la Nba», ha affermato.