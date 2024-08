Chiesa "scomunicato" da Motta: osservato speciale di Napoli e Inter

Ascolta ora 00:00 00:00

A meno di due settimane dall'inizio del campionato le big di Serie A, eccezion fatta per l'Inter, sono ancora in alto mare sul mercato tra ultimi colpi da chiudere ed esuberi (parecchi) da piazzare. Il caso più spinoso riguarda la Juventus, dove ormai Federico Chiesa è un separato in casa. Thiago Motta l'ha scaricato apertamente, annunciando dopo l'amichevole col Brest come l'esterno offensivo non rientri più nei piani bianconeri. Peccato che al momento le offerte scarseggino. Al di là dei rumors, dalla Premier League non sono arrivate proposte concrete. Potrebbe tornare d'attualità nei prossimi giorni l'idea di uno scambio col Napoli: Raspadori a Torino e Chiesa in maglia azzurra. La sensazione è che Fede non abbia alcuna fretta, avendo il coltello dalla parte del manico. Il contratto scade tra 9 mesi e ogni giorno che passa il prezzo del suo cartellino cala: a 15-20 milioni la Vecchia Signora ora direbbe sì alla sua cessione. Intanto sullo sfondo si registra un interessamento dell'Inter in vista della prossima stagione. Il piano nerazzurro è semplice: bloccarlo in autunno e prenderlo per il 2025 a parametro zero, qualora Chiesa non dovesse partire in questa finestra di mercato. Scenario che la Juve sta provando a scongiurare a tutti i costi. I bianconeri in entrata accelerano invece per Todibo (operazione in prestito con obbligo di riscatto per 35 milioni complessivi) e Koopmeieners (pronti 50 milioni più bonus). Anche il Napoli ha il proprio caso da risolvere: Victor Osimhen, infatti, resta in uscita, ma le offerte arrivate non soddisfano De Laurentiis. Pochi gli 80 milioni (a fronte di una clausola rescissoria da 130) messi sul piatto dal PSG, che ha già l'accordo con il nigeriano per un quinquennale da 14 milioni all'anno. Sullo sfondo si stagliano i club arabi (il numero 9 però nicchia dinanzi all'ipotesi di trasferirsi nel campionato saudita) e l'Arsenal.

La partenza di Osimhen sbloccherebbe l'arrivo di Lukaku dal Chelsea per 25 milioni più bonus e altri innesti come quelli dei centrocampisti Gilmour (Brighton) e Brescianini (Frosinone) più l'esterno offensivo Neres (Benfica). Infine il Milan è a un passo da Emerson Royal e Fofana; mentre Jovic ha detto no a due club stranieri e punta a restare in rossonero.