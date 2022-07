Choc in Premier League: arrestato un calciatore per violenza sessuale

"Un giocatore della Premier League, che avrebbe dovuto partecipare con la nazionale del proprio Paese ai Mondiali in programma in Qatar nel prossimo autunno, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale". A svelare la notizia è il tabloid The Sun secondo cui "sei agenti di Scotland Yard si sono presentati alla residenza del calciatore, le cui generalità per il momento non si conoscono, a Barnet, nel nord di Londra". Per il momento il nome, noto ai media d'Oltremanica, non è stato divulgato per motivi legali.

Il tabloid britannico fa sapere che il calciatore, 29enne di fama internazionale, è stato trattenuto dagli inquirenti per essere interrogato sui fatti, risalenti al mese scorso, mentre è del 4 luglio la denuncia della giovane donna vittima del presunto stupro. La polizia londinese ha confermato il fermo mentre il club d'appartenenza ha preferito non commentare la vicenda.

Le accuse

Secondo le ultime ricostruzioni, la donna ha accusato il calciatore di averla violentata durante una vacanza nel Mediterraneo. Il calciatore della Premier, che ha passato la scorsa notte in guardina, aveva già iniziato ad allenarsi e sarebbe dovuto partire per un tour pre-stagionale con il suo club. Il presunto stupro risalirebbe al mese scorso: la vittima era fuggita dal resort a cinque stelle dove si trovava in vacanza col calciatore ed era tornata a casa dai suoi amici e dalla sua famiglia.

Poi al suo ritorno in Inghilterra la donna ha parlato con gli agenti e domenica sera si è recata in una stazione di polizia per rilasciare una dichiarazione completa a sostegno delle proprie affermazioni. Ha inoltre mostrato agli investigatori le foto che secondo lei evidenziavano lividi sul suo corpo dopo la presunta aggressione. Tempo poche ore, e c'è stato il blitz delle forze dell'ordine nel quartiere londinese dove vive il calciatore. Come i suoi predecessori, il giocatore arrestato verrà sospeso dal club di appartenenza.

Si tratta del quarto caso di accuse di stupro nei confronti di un calciatore di Premier League soltanto nell'ultimo anno. Prima di questo balzarono agli onori della cronache le vicende di Gylfi Sigurdsson, centrocampista dell’Everton sotto accusa per violenza su minori. Poi è stata la volta di Benjamin Mendy del Manchester City, in carcere per sette diversi reati sessuali. Infine Mason Greenwood, giovane attaccante del Manchester United, accusato di stupro e aggressione nei confronti della sua fidanzata.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?