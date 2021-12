Arrestato il presidente della Samp Massimo Ferrero

Arrestato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Il patron blucerchiato è stato messo agli arresti dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola, nel Cosentino, per reati societari e bancarotta. Il club ligure però non è coinvolto nelle indagini con Ferrero che è stato trasferito in carcere, mentre per altre cinque persone sono state disposti gli arresti domiciliari. Tra gli arrestati anche Giorgio e Vanessa Ferrero, rispettivamente nipote e figlia di del presidente.

Secondo quanto riportato da La Repubblica , già nei giorni scorsi erano emerse indiscrezioni su una nuova indagine per bancarotta fraudolenta ai danni del patron blucerchiato. Ferrero era stato inizialmente indagato, in riferimento alla cessione del centrocampista Pedro Obiang nel 2015 dalla Sampdoria al West Ham per 6,5 milioni di euro (i cui soldi erano stati utilizzati per operazioni al di fuori del club), con le accuse di dichiarazione fraudolenta, riciclaggio e truffa, ma era stato assolto.

Ironia social

Sui principali social network molti utenti hanno ironizzato sull'arresto di Ferrero: "Lo slogan della serie A. La pirateria uccide il calcio. Caso Salernitana. Caso plusvalenza e bilanci falsati. Arresto Ferrero. La serie A il campionato più bello del Monte"

Lo slogan della serie A



"La pirateria uccide il calcio"



Caso Salernitana

Caso plusvalenza e bilanci falsati

Arresto Ferrero



La serie A il campionato più bello del Monte — Daniele ~La variante Cagacazzi (@Daniele91Nap) December 6, 2021