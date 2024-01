Il ciclista e il mezzofondista: da campioni a "casi" di nera

Chiamate Agatha Christie. Ci vorrebbe proprio Agatha Mary Clarissa Christie, Lady Mallowan, l'immensa scrittrice e drammaturga britannica regina del giallo dalla cui fantasia ha preso forma Hercule Poirot, che in questo fine anno tetro e cupo, avvolto di mistero e morte, avrebbe avuto il suo bel daffare. Un Capodanno shoccante per chi ama lo sport e per chi segue il ciclismo e l'atletica. Due i protagonisti di questa storia che è finita dritta nelle pagine di cronaca e i loro dossier sui tavoli di almeno due distretti di polizia.

Il primo caso riguarda un ciclista o meglio, la moglie di Rohan Dennis, ex corridore professionista, due ori mondiali nella crono su strada, due su pista nell'inseguimento a squadre, più un argento e un bronzo olimpico. Melissa Hoskins, moglie di Dennis, ha perso la vita dopo essere stata investita dall'ex corridore australiano arrestato con l'accusa di «morte per guida pericolosa, guida imprudente e imprecisa». Dennis è stato poi rilasciato su cauzione ma dovrà comparire in tribunale il prossimo 13 marzo.

I fatti risalgono alla sera australiana del 30 dicembre, poco dopo le 20. La 32enne sarebbe stata investita da un van guidato dal marito nei pressi della casa di famiglia a Medindie, vicino ad Adelaide. Anche Melissa è stata una ciclista campionessa del mondo nell'inseguimento a squadre nel 2015, più volte campionessa australiana nella stessa disciplina. Nelle ultime ore sarebbe emerso che la donna sarebbe salita sul cofano del van di suo marito nel disperato tentativo di impedirgli di partire, ma Rohan l'avrebbe brutalmente investita.

Se il mondo del ciclismo è chiaramente sotto shock, quello dell'atletica non è da meno, per via del ritrovamento del corpo senza vita di Benjamin Kiplagat, 34 anni, keniano di nascita poi naturalizzato ugandese, ritrovato morto nell'autovettura del fratello. In carriera Kiplagat ha vinto l'argento nei 3000 siepi ai Mondiali juniores del 2008, preso parte a tre Olimpiadi (miglior risultato la semifinale a Londra 2012) ma anche a sei Mondiali. La polizia keniota ha dichiarato di aver arrestato due persone avvenuto l'altro ieri a Kimumu nei pressi di Eldoret. I due uomini di circa 30 anni, noti criminali, sono stati arrestati alla periferia della città.

Eldoret torna così a far parlare di sé per episodi di violenza. Nota a livello internazionale per essere la patria sia dei mezzofondisti kenioti ma anche luogo di ritiro per gli atleti stranieri, italiani compresi, nell'ottobre del 2021 la campionessa keniana del mezzofondo Agnes Tirop all'età di 25 anni era stata trovata senza vita, uccisa a coltellate, nella sua casa di Iten, vicino a Eldoret. A seguito dell'omicidio era stato arresto il marito.