Il City corteggia la Signora: 65 milioni per Cambiaso

Le sirene provenienti dalla Premier League stanno diventando sempre più forti nei confronti dei gioielli della Juventus. Tanto che la Vecchia Signora inizia a vacillare dinanzi agli assalti provenienti da Oltremanica. In particolare va registrato il pressing del Manchester City su Andrea Cambiaso. Pronto un contratto fino al 2030 da 6 milioni a stagione per il terzino, praticamente il triplo di quanto percepisce attualmente in bianconero. I citizens per ottenere il via libera della Vecchia Signora sarebbero disposti a pagare 65 milioni (bonus compresi) per il cartellino. Difficile respingere una proposta del genere, anche se dalle parti della Continassa si sono presi 48-72 ore di riflessioni. Fossimo in estate sarebbe più semplice chiudere una cessione del genere, ma a stagione in corso non tutti in casa bianconera sono convinti della bontà dell'operazione. Soprattutto senza avere la certezza degli introiti della Champions per la prossima stagione. Spettatore interessato della vicenda il Milan: il Diavolo, infatti, resta alla finestra per Kyle Walker. L'arrivo di Cambiaso alla corte di Guardiola potrebbe facilitare l'addio del terzino destro inglese in direzione Milano, dove sono pronti ad ingaggiarlo purché il City lo liberi a titolo gratuito. Dialoghi avviati per un contratto fino al 2027 da 4 milioni a stagione. Come esterno offensivo piace l'americano (sarebbe il terzo dopo Pulisic e Musah) Gio Reyna del Borussia Dortmund: summit mercoledì in Germania coi tedeschi.

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter ha avviato i contatti con la Dinamo Zagabria per il centrocampista Susic (classe 2003). Una mossa cautelativa nel caso in cui dovesse davvero arrivare una proposta irrinunciabile dalla Roma per Frattesi. I nerazzurri hanno, inoltre, deciso di attivare l'opzione per rinnovare il contratto di De Vrij fino al 2026. A proposito di difensori: in mattinata visite mediche per Lekovic (Stella Rossa) col Monza. Oggi sarà anche il Kvaratskhelia day al PSG. Oggi visite mediche e firme di rito sul contratto fino al 2029 da 9 milioni più 2 di bonus a stagione.

Al Napoli andranno 75 milioni, molti dei quali (almeno 50 più bonus) verranno offerti al Manchester United per portare in azzurro Garnacho, che rappresenta la prima scelta di Conte come erede del georgiano. Infine la Roma prende dall'Ajax il terzino destro Rensch.