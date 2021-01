La gaffe della Lega Serie A: auguri a tutti tranne a un club

La Serie A è pronta a tornare in campo il 3 gennaio con il 15esimo turno di campionato ma nel frattempo le squadre hanno potuto godere di qualche giorno di meritato riposo dopo aver giocato ogni tre giorni e quasi ininterrottamente da settembre al 23 dicembre. La Lega Serie A per le feste ha voluto fare gli auguri a tutte e 20 i club del massimo campionato italiano augurando un felice anno nuovo, peccato una grave dimenticanza che non è sfuggita agli occhi attenti dei tanti utenti sui social.

Il tweet incriminato

La Lega Serie A, infatti, ha postato una foto con 19 calciatori, uno per ogni squadra: peccato che in questo elenco mancasse la Lazio., ovvero il 20esimo club del campionato italiano.

Si sono dimenticati della Lazio pic.twitter.com/Xx3zKlg4Q2 — LEÃO & ORDER! (@UbriacoACM) January 1, 2021

Questa dimenticanza ha scatenato gli utenti che hanno commentato in maniera ironica questa gaffe che ha aperto con una risata questo inizio anno calcistico:

Auguri anche alla Lega Serie A, che prospetta un anno senza una certa squadra pic.twitter.com/vbsR0p3mdx — IlGoldiTurone (@IlGoldiTurone) January 1, 2021

La correzione

La Lega Serie A ha poi posto rimedio al suo post social che aveva scatenato ilarità su Twitter: "Pronti per nuove emozioni. Pronti per nuove sfide. Pronti a tornare in campo. Pronti a dare tutto. Insieme. P.s.: ora ci siamo tutti!".

Pronti per nuove

Pronti per nuove

Pronti a tornare in

Pronti a dare



#SerieATIM #WeAreCalcio



*P.s.: ora ci siamo tutti! pic.twitter.com/cQiXGbyGvk — Lega Serie A (@SerieA) January 1, 2021

Il prossimo turno di campionato

Il campionato, come detto, riprenderà le danze il 3 gennaio con Inter-Crotone delle ore 12:30 che aprirà la 15esima giornata. In caso di vittoria i nerazzurri di Antonio Conte si prenderebbero il primo posto in solitaria almeno per qualche ora dato che il Milan di Pioli sarà impegnato alle 18 sul campo del Benevento del grande ex Pippo Inzaghi. In serata alle 20:45 la Juventus di Andrea Pirlo ospiterà l'Udinese di Gotti chiudendo così la giornata.

La classifica di Serie A

Milan 34, Inter 33, Roma 27, Sassuolo 26, Napoli 25, Juventus 24, Atalanta 22, Lazio 21, Verona 20, Benevento 18, Sampdoria 17, Udinese e Bologna 15, Fiorentina e Cagliari 14, Parma 12, Spezia 11, Genoa 10, Crotone 8, Torino 7

