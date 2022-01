Donnarumma è già al capolinea? Spunta l'idea di uno scambio

Gianluigi Donnarumma via dal Psg già entro il 31 gennaio? E' questo il clamoroso scenario che si sta profilando all'ombra della Tour Eiffel. Il portiere ex Milan sarebbe insoddisfatto della condizione da panchinaro dato che Keylor Navas è ad oggi il preferito di Mauricio Pochettino. I due si sono alternati con il numero uno del Costa Rica che è stato però maggiormente impiegato rispetto all'italiano e pare che questa situazione potrebbe andare avanti fino al termine della stagione. Mino Raiola, agente del 22enne di Castellammare di Stabia, starebbe lavorando ad un clamoroso scambio.

L'agente italo-olandese avrebbe intavolato con il Psg la trattativa per portare Paul Pogba a parametro zero al Psg ma ha anche trovato il modo di parlare di Donnarumma. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano El Nacional pare che il Barcellona sia interessato ad uno scambio con il tedesco Marc-André ter Stegen. Il numero uno del Barça andrebbe di certo a guadagnare più soldi al Psg vista la precaria condizione economica del club spagnolo. I blaugrana sarebbero disposti a questo sacrificio in cambio di una prelazione da parte di Raiola su un altro suo assistito che in estate potrebbe cambiare maglia: Earling Braut Haaland che fa gola a mezza Europa.

I guai di Gigio

Donnarumma ha deciso di lasciare il Milan a parametro zero in estate e in tanti si stanno domandando, e forse lui stesso, se abbia fatto la scelta giusta. La situazione interna al Psg non è delle migliori dato che Gigio non è considerato un titolare inamovibile dal suo allenatore e la voglia di giocare starebbe prendendo il sopravvento sulla condizione economica. Il Barcellona rappresenterebbe per lui la grande opportunità di poter giocare per un grande club, ridimensionato al momento rispetto al passato, e di cambiare campionato dopo soli 5 mesi. Di certo un piccolo fallimento sportivo se si dovesse davvero verificare questo clamoroso scambio ipotizzato dal quotidiano catalano El Nacional. Per i tifosi del Milan ormai rappresenta il passato visto che hanno trovato l'ottimo Mike Maignan come sostituto. Il vero dilemma è ora: che ne sarà del futuro del portiere della nazionale italiana?