Un clamoroso scambio Inter-Barcellona

Mancano ancora un paio di settimane all'apertura del calciomercato e la dirigenza dell'Inter, dopo aver superato brillantemente i gironi di Champions League, si sta muovendo per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi in vista di un 2022 che si prennuncia infuocato. I nerazzurri hanno dimostrato di avere la coperta corta in attacco visti i ripetuti infortuni di Correa e soprattutto Sanchez. Proprio dalla Spagna arriva la clamorosa bomba di mercato che riguarda proprio l'Inter e il suo attaccante cileno che sarebbe pronto a tornare al Barcellona a distanza di 7 anni, in prestito, in cambio di Luuk De Jong che farebbre il percorso inverso a Milano (con il benestare del Siviglia che detiene il cartellino dell'olandese).

Un gradito ritorno

Sanchez è alla sua terza stagione in nerazzurro ma finora la sua avventura milanese è stata costellata più da infortuni che gol e assist. 84 gettoni in due anni e mezzo, quasi mai da titolare, e soli 13 reti messe a segno. Il cileno, invece, nella sua esperienza al Barcellona, tra il 2011 e il 2014, mise a segno la bellezza di 39 reti in 88 presenze ma è anche vero che aveva un'età diversa ed era uno dei giocatori più talentuosi in circolazione in quel momento storico.

L'Inter sta tirando la carretta con i soli Lautaro Martinez ed Edin Dzeko ormai da inizio stagione, più Correa e Sanchez a mezzo servizio per motivi differenti. Inoltre manca un vice Dzeko e un attaccante dalle caratteristiche di Luuk de Jong sarebbe perfetto per far rifiatare il bosniaco che sta facendo cose eccelse nonostante i 35 anni. Il 31enne olandese, però, non rievoca bei ricordi all'Inter dato che fu proprio lui a punire con una doppietta i nerazzurri nella finale di Europa League giocata ad agosto 2020.

De Jong non ha trovato spazio al Barcellona né con Koeman, né con Xavi e finora il suo bottino stagionale è fermo a quota una rete in sole sei presenze. Un eventuale scambio di prestiti, però, permetterebbe a Inzaghi di avere tra le sue fila un attaccante diverso, più fisico e meno talentuoso anche se l'idea di base dell'ex tecnico della Lazio sarebbe quello di avere un centravanti in più oltre a quelli già presenti in rosa anche perché il giovane Satriano è un ottimo prospetto ma non può essere ancora preso realmente in considerazione.