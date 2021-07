''Un colpo alla testa, poi perde i sensi''. Dramma sfiorato per Lozano

Hirving Lozano è stato protagonista di un bruttissimo infortunio durante il match Messico-Trinidad&Tobago. L'attaccante del Napoli, era appena entrato in area di rigore quando viene colpito dal portiere avversario Marvin Phillip, rimanendo a terra a lungo per aver battuto la testa contro il ginocchio dell'estremo difensore avversario.

Momenti di vero terrore, che hanno ricordato per un attimo quanto accaduto al danese Christian Eriksen durante Euro 2020. Ecco quanto accaduto ad Arlington, negli Stati Uniti, al giocatore del Napoli, Hirving Lozano, in campo con la maglia della Nazionale messicana, per la prima partita di Gold Cup, contro Trinidad&Tobago. Lo scontro di gioco con il portiere caraibico Marvin Phillip, è stato davvero spaventoso. El Chucky è rimasto a terra apparentemente privo di sensi e ha subito un taglio allarmante nella zona dell'occhio in alto a sinistra, prima di essere trasportato in ospedale per accertamenti.

Cos'è successo

Un colpo alla testa, lo svenimento in campo, l'uscita in barella. Lozano non si muove e le prime immagini sono allarmanti. Non risponde e non riesce a recuperare coscienza. Poi esce dal campo in barella. Di certo in campo non tutti si erano accorti della gravità dell'impatto. Il calciatore era rimasto a terra dopo lo scontro di gioco ma i compagni di squadra, inizialmente, hanno principalmente protestato con l'arbitro per un presunto rigore per un fallo precedente proprio su Lozano. Nel frattempo il giocatore del Napoli rimane svenuto per diversi minuti. La ginocchiata dell'estremo difensore avversario è stata davvero forte. Le immagini sono agghiaccianti. Dopo essere stato stabilizzato con un collare, lascia il terreno di gioco cosciente ma con una borsa di ghiaccio sull'occhio. Poi la corsa in ospedale per i primi accertamenti.

Le condizioni di Lozano

Le prime notizie ufficiali hanno comunque rivelato che Lozano in questo momento sia stabile e cosciente in ospedale in attesa di accertamenti. "Hirving Lozano è stabile, cosciente e svolgerà gli esami necessari" , è la nota della Federazione messicana. Per fortuna è esclusa una frattura al cranio, come inizialmente si poteva pensare visto il tipo di impatto. L'attaccante del Napoli ha però riportato un importante taglio vicino l'occhio e nelle prossime ore si valuterà il danno. Intanto il club partenopeo rassicura sulle sue condizioni generali: "Le condizioni del Chucky non destano preoccupazione, nelle prossime ore sarà sottoposto anche a risonanza magnetica e il medico sociale del Napoli, il dottor Raffaele Canonico, è in contatto costante con lo staff medico messicano per ricevere aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante''.

Tuttavia non si esclude un'operazione all'occhio uscito malconcio dopo il violentissimo scontro con il portiere avversario. I medici sembrano fiduciosi ma ovviamente nessuno ancora si sbilancia ma di sicuro la cosa più importante è che in questo momento il giocatore sia cosciente nonostante il ricovero in ospedale.

