Un campionato variabile come il meteo e i guai diversi delle romane

Campionato come il meteo, si passa, nelle opinioni, dal pessimismo all'euforia, come dal sole alla pioggia, tutto nel giro breve di un solo turno di calendario. L'Inter è Lautaro Martinez dipendente, quando il campione del mondo è subentrato a Sanchez, la squadra, a Salerno, ha trovato gol, tutti e quattro dell'argentino, vittoria e primo posto con il Milan, il calcio è sostanza, la tattica è chiacchiera. Il Napoli sembra tornato ai giorni belli e non soltanto per la vittoria netta di Lecce (i salentini non possono pensare di giocare alla pari con Juventus prima e Napoli dopo) ma soprattutto per la qualità del gioco, il ritmo e le soluzioni alternative adottate da Garcia (Osimhen risparmiato nel primo tempo) a conferma di uno stato di salute ritrovato, già segnalato contro l'Udinese. Ed è premessa felice per la prossima di Champions league contro il Real Madrid che ha battuto il Girona ma soprattutto ha ripresentato Vinicius Jr, ha tenuto a riposo Modric e ha concesso a Bellingham il settimo gol su otto presenze, dunque si preannuncia gran football martedì sera al Maradona. Anche il Milan si è ripreso, nel tono e nella sostanza, il nuovo infortunio di Loftus-Cheek non è una sorpresa, lo storico ribadisce la fragilità muscolare dell'inglese. La reazione vigorosa nel secondo tempo, con gli innesti decisi da Pioli, è stata stimolata dall'abulia e confusione tattica della Lazio, sulla quale si dovrebbe fare punto e a capo; dopo sette partite la squadra ha già subìto quattro sconfitte, senza che Sarri venga messo in discussione, non dal popolo laziale che mai lo ha accolto con entusiasmo o da lady Immobile che ha scritto un tweet lamentoso per la panchina riservata al consorte, ma dalla società sul cui stato finanziario si segnala uno strano silenzio nonostante il patrimonio netto sia negativo e questo è un allarme serio per il senatore Lotito. Restando in area capitale, stasera contro il Frosinone, Mourinho e la sua orchestra non possono sbagliare.