Tra usanze Usa e scelte morali effetto coppe su Lazio-Roma

Se l'Inter vola, come narrano i controllori di volo, la Juventus resta in scia vincendo a Firenze. La madre di tutte le sfide al Franchi è andata in scena con una fetta dello stadio deserta per la scelta morale dei tifosi che chiedevano il rinvio dell'incontro considerate le emergenze e le priorità della terra toscana a causa dell'alluvione. Il minuto di silenzio ha visto il presidente Commisso seduto per i sessanta secondi, probabilmente negli Usa deve essere questa la procedura. L'ambiente è stato quello di sempre, nessuna variazione dovuta alla situazione generale, il tifo non consente spazi al cervello. Prima frazione con la compattezza della Juventus di nuovo operaia come si usava dire ma anche veloce e decisiva nelle ripartenze, numero industriale di passaggi orizzontali nel campo fiorentino secondo le idee di gioco di Italiano, il vantaggio bianconero ha stimolato la viola ma la fase difensiva avversaria è stata reattiva. La ripresa è stata da favolosi anni Sessanta, Juventus al risparmio totale, Fiorentina all'assalto di passione, roba non gradita dagli esteti del nuovo football dimentichi o ignoranti di risultati internazionali ottenuti dalle nostre squadre.

Nel pomeriggio nuove conferme sul fatto che le partite non finiscano al novantesimo. Per fortuna della Roma e iattura massima del Lecce. Il calcio è una commedia bellissima e feroce, l'epilogo dell'Olimpico ne è stata la conferma ma non chiarisce i limiti della squadra di Mourinho che ha rischiato di subire altri gol dai salentini poi però colpiti, come improvvisamente e immeritatamente, dal prepotente colpo di testa dell'iraniano Azmoun e dalla giocata perfida di Lukaku con successivo spogliarello ed esibizione dei muscoli alla Hulk, sotto la curva che ormai lo ha nominato imperatore essendo esauriti tutte le caselle dei re. Nella giusta baldoria ubriaca si è infilato ovviamente Mourinho per indicare ai suoi le ultime posizioni di campo!!! Da oggi si parla e si scrive delle coppe europee e, per l'appunto, in vista del derby prevedo i soliti fumi del portoghese poiché la Lazio, impegnata martedì in casa contro il Feyenoord, godrà di due giorni di vantaggio rispetto alla Roma in campo a Praga giovedì. Tutta colpa di Ceferin. O no?