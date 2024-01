Suspense e tv, in A e coppa ringraziano la Signora

Alla faccia dei cattivi pensieri solitamente rivolti contro la Juve, stavolta gestori televisivi e calcistici dovrebbero ringraziare la vecchia Signora. Che sarà pur vecchia, ma tien botta meglio di tanti quando si tratta di attrarre pubblico e dar valore ad una competizione. In questo momento, infatti, la Juve sta salvando la coppa Italia ed anche il campionato. Salvando nel senso di dar brivido, sostanza ed attrazione al calcio nostro. Viste le magre delle milanesi in coppa Italia, per non parlare di Napoli e Roma, vorreste immaginare la salsa gioiosamente insipida di semifinali con le cosiddette squadre simpatia? Perché Fiorentina e Atalanta tali sono ed invece la Lazio rimane una eterna speranza. La Juve, al contrario, mette pepe e sale dovunque e questo vale soprattutto per l'attrazione tv (leggi audience) e per chi ci investe. Per capire basta dare un occhio alla audience delle prime 19 giornate di campionato. I dati Dazn dicono Juve in testa per numero totale di spettatori e media partita, poi Inter, Napoli, Roma, Milan. A seguire il trio di coppa: Lazio, Fiorentina e Atalanta, staccate dalla Juve di almeno 600mila spettatori a sfida e di 12-13 milioni in totale. Così pure mettendo insieme ascolti di Dazn e Sky: distacco abissale. Tengono botta solo Inter e Milan. Dunque Juve salva audience pure in serie A. Ma soprattutto salva campionato: se infatti non ci regalasse quel dubbio circa la lotta scudetto, saremmo ad attendere il the end conoscendo già il nome del vincitore. Come l'anno passato con il Napoli. Qui intuiamo il finale, però la Signora ci sta regalando quel pizzico di suspence che fa sempre rima con audience. E questi sono fatti, non opinioni.