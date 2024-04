Premier aperta. Che differenza con la serie A già "finita"

Come direbbe Allegri, la Juventus recupera due punti sul Bologna. Dal 25 febbraio la squadra bianconera non trovava la vittoria, la Fiorentina le ha offerto il piacere smarrito. Solita Juventus a due volti, prima reattiva poi passiva, gol bruciati dal Var e clamoroso calo atletico nell'ultima mezzora, Fiorentina assente al tiro fino a quel momento quindi svegliata soltanto dalle paure bianconere. La novità è il pareggio del Bologna. Ma anche i quattro gol del Napoli. Si fa ancora più aperta la corsa per la Champions, così come diventa infernale il girone per la salvezza, dopo i pareggi di Frosinone e Sassuolo, le vittorie del Cagliari e dell'Empoli, la sconfitta del Lecce e queste due ultime in sfida diretta sabato prossimo in Salento. Non sorprende la vittoria della Roma non tanto per i limiti della Lazio ma per i meriti di De Rossi che non aizza il popolo giallorosso, come alcuni gentiluomini dei suoi, non insulta gli arbitri, non demoralizza lo spogliatoio, insomma non si comporta come il de cuius portoghese e, con la normalità, sta riportando la Roma in una zona che sa di Champions league, traguardo insperato fino allo scorso gennaio e che il Milan sta consolidando nettamente. Proprio queste due squadre fanno prevedere una buona partita giovedì sera in Europa league, torneo di rivincita per il nostro football dopo le malinconiche uscite dalla Champions di tutte e quattro le iscritte, sarà interessante seguire la direzione di un arbitro non italiano, la modestia dei nostri è in perfetta linea con la qualità bassa del campionato. Anche l'Atalanta giocherà in Europa a Liverpool ma è reduce da due sconfitte esterne, contro Fiorentina in coppa Italia e soprattutto quella di Cagliari, il momento è difficile per Gasperini con il Napoli in rimonta, il Liverpool è in testa alla Premier a fianco dell'Arsenal e con il City a un punto.

Altra storia in serie A, infatti stasera a Udine scontato allenamento dell'Inter una squadra sola al comando.