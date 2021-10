L'attacco duro all'Inter: "Scudetto irregolare"

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha deciso di affondare il tackle sull'Inter campione d'Italia e l'ha fatto a margine del "Business of Sport US Summit" promosso e organizzato dal Financial Times. "Il problema in Italia è che le regole non valgono per tutti. C'erano alcuni club che erano ben lontani dal rispettare i requisiti necessari di liquidità. I nerazzurri andavano penalizzati", il commento al vetriolo del presidente del club viola.

Commisso ha poi continuato entrando nello specifico nei confronti dell'Inter: "La classifica finale dello scorso campionato di Serie A è falsato. Ogni sei mesi dobbiamo fornire dei dati sul rapporto di liquidità nel calcio italiano. Noi e altri club lo abbiamo fatto. Io ho sempre fatto il mio dovere: ho messo i soldi, il club non ha debiti, quindi se c'è bisogno di capitale, lo porto io dagli Stati Uniti" , , l'attacco del patron del club viola.

Poi l'affondo deciso anche nei confronti della Lega calcio: "Altre società non l'hanno fatto e uno di qusti questi ha vinto il campionato. Successivamente hanno dovuto rettificare il rapporto di liquidità vendendo giocatori come Lukaku e Hakimi. Questo dopo la fine del campionato e non prima. Chi non rispetta le regole stabilite dalla Lega, dovrebbe pagarne le conseguenze, come essere penalizzato in campionato", il pensiero del numero uno italo-americano.

"Non c'è giustizia"

Secondo Commisso, dunque, non è giusto che l'Inter abbia vinto il campionato ma non è nemmeno giusto, a suo dire, che rischierà di perdere Dusan Vlahovic a parametro zero in quanto il serbo non vuole rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno del 2023. "La cosa non sostenibile è che i costi dei trasferimenti e le commissioni ai procuratori ti fanno rischiare di perdere un calciatore a zero. Come è successo al Milan con Donnarumma o come sta accadendo con altri giocatori al PSG. E potrebbe succedere anche alla Fiorentina con Vlahovic".