"Complimenti Marco...": Mou smaschera il commentatore di Dazn

"Ciao Marco, complimenti a te e alla squadra per la vostra grande vittoria..." . Sono le parole di José Mourinho rivolte a Marco Parolo, ex giocatore della Lazio e adesso nuovo commentatore di Dazn, al termine del derby finito 3-2 per i biancocelesti.

Sconfitto ma a testa alta. Il primo derby di Roma va male a Mourinho, che perde la sfida diretta contro Maurizio Sarri. I giallorossi pagano a caro prezzo le disattenzioni nei primi venti minuti ma hanno il merito di restare in partita fino alla fine. Così dopo il triplice fischio finale, il tecnico portoghese ha chiamato a raccolta la squadra per complimentarsi con i suoi calciatori. Amarezza e qualche recriminazione arbitrale per lo Special One, che a fine partita si è lamentato per la trattenuta non sanzionata di Hysaj su Zaniolo, sulla cui prosecuzione è scaturito poi il secondo gol, realizzato da Pedro. Ma su questo episodio né l'arbitro Guida né il Var hanno deciso di intervenire.

La frecciatina a Parolo

Critiche al direttore di gara ma non solo. A fine partita Mou è stato protagonista di un siparietto con l'ex calciatore laziale Parolo. Dopo sette anni in biancoceleste, l'ex centrocampista ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e proprio quest'anno è approdato tra i commentatori di Dazn. In questi anni di stracittadine ne ha vissuti tante, insieme a quelle emozioni uniche, tipiche del derby di Roma. Così dopo il trionfo, lasciatosi prendere dalla foga ha gioito insieme agli ex compagni di squadra per la splendida vittoria di ieri.

In particolare sui social non sono sfuggite le immagini dell'abbraccio caloroso ricevuto - e ricambiato - da Lucas Leiva, con quest'ultimo che gli salta letteralmente addosso dopo la tradizionale corsa sotto la curva per condividere la propria gioia con i tifosi. Un episodio che, insieme al "cinque" dato a Sarri e ad altri calciatori, ha scatenato le ironie e un po' di fastidio da parte dei tifosi giallorossi.

Quelle scene non devono essere sfuggite nemmeno a Mourinho che, prima di ricevere la domanda dal nuovo commentatore di Dazn, sarcasticamente ha esordito così: "Ciao Marco, complimenti a te e alla squadra per la vostra grande vittoria..." . A quel punto Parolo non ha raccolto la provocazione anzi ha ribadito la sua posizione super partes in questo nuovo incarico. Le immagini che sono circolate sui social hanno ovviamente generato un po' di imbarazzo nei diretti interessati. Chissà cosa ne pensa lo Special One.

Marco Parolo will always be a Laziali.



Love what Lucas Leiva does here pic.twitter.com/heFkiN3rDw — Jerry Mancini (@jmancini8) September 26, 2021

E tutti a festeggiare con Marco Parolo pic.twitter.com/MYuhxNIxuT — Andrea Iustulin (@iuiu87) September 26, 2021

