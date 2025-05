"Habemus ds...". Tare verso il Milan

Ascolta ora 00:00 00:00

La fumata sembra - in attesa di firma e annuncio - di colore rossonero: habemus ds del Milan. Dopo due mesi e mezzo di pittoresco conclave calcistico, incontri a Londra e poi a Roma, sondaggi ripetuti partiti da un tris di candidati (Berta, Paratici e Tare) poi estesi ad altri potenziali concorrenti (Sartori, D'amico), ecco finalmente spuntare la tormentata decisione. Igle Tare, 51 anni, albanese di Valona, italiano d'adozione, prima centravanti della Lazio, poi ds per 15 anni al fianco di Claudio Lotito che è stata una vera palestra di resistenza, può diventare il nuovo responsabile dell'area tecnica milanista, prima risposta concreta al fallimento accumulato dalla gestione Furlani-Ibra-Moncada durante l'ultima stagione (Supercoppa d'Italia a gennaio 2025, nono posto in classifica, persa la finale di coppa Italia, fuori da tutti gli obiettivi europei). Libero già da un paio di anni (la rottura con la Lazio a causa dei dissidi con Sarri) e per questo subito reclutabile, Tare fu in passato la prima scelta individuata da Paolo Maldini (seguita al divorzio da Boban): resistette al richiamo milanista grazie al pressing di Lotito, di qui poi l'arrivo in rossonero di Massara, ds riservato e di ottima competenza.

Tare è chiamato a lavorare subito in team (con Ibra che lo aveva incontrato promuovendone la candidatura e Moncada) per recuperare tutto il tempo colpevolmente perso in quest'ultimo periodo occupandosi di due dossier fondamentali - scelta del tecnico (Allegri o Italiano le opzioni) e rinnovo di alcuni contratti (a cominciare da Pulisic rimasto in sospeso)-. Non è una missione semplice perché ci sono da colmare molti vuoti, a cominciare dalla presenza quotidiana a Milanello durante l'attività, oltre ai rapporti con agenti e calciatori, ripristinando anche disciplina e rispetto dei ruoli.

Gli viene accreditato un carattere spigoloso, è forse quello che serve dopo a qualche mese di troppo vissuto a Milanello senza un presidio puntuale del club. Gli è stato proposto un contratto biennale con eventuale opzione sul terzo.