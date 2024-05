Il risiko dei mister

Antonio Conte rischia di diventare come la Sora Camilla: quella che tutti la vogliono e nessuno la piglia. Incredibile ma vero.

Aurelio De Laurentiis (il suo principale corteggiatore negli ultimi mesi) ha frenato dinanzi alle richieste del tecnico leccese, che per approdare sulla panchina del Napoli vorrebbe un triennale da 9-10 milioni a stagione più un budget di 150 milioni per la campagna acquisti. Tanti, troppi soldi.

E così l'ex condottiero di Juve e Inter rischia di restare al palo, visto che la Vecchia Signora e il Milan al momento non hanno preso in considerazione una sua candidatura nonostante gli strilli social di tanti tifosi. Pure dall'estero per il serial winner salentino solo alcuni sondaggi, ma niente di concreto finora.

Intanto ADL ha virato in direzione Stefano Pioli, ormai al passo d'addio col Milan nonostante il contratto in essere fino al 2025 (ingaggio da 4,2 milioni annui). Sul tavolo un biennale da 3 milioni netti all'anno più 1 di bonus. Contatti molto positivi tra il Napoli e gli agenti del tecnico (i fratelli Giuffrida), tanto che Pioli è balzato in pole per il dopo Calzona, che tornerà a occuparsi solo della nazionale slovacca.

Sorpassati Gasperini (l'Atalanta è pronta a blindarlo fino al 2026 con opzione per il 2027) e Italiano. Su quest'ultimo c'è in pressing il Bologna che deve sostituire Thiago Motta. L'italo-brasiliano, infatti, non intende rinnovare il contratto in scadenza a giugno ed è promesso sposo della Juventus (c'è già una bozza d'intesa per un biennale con opzione per il terzo anno da 3,5 milioni a stagione). Affinché il matrimonio venga regolarmente celebrato a fine maggio serve l'ultimo via libera della proprietà bianconera, che dovrà poi smaltire il contratto di Max Allegri. L'allenatore livornese non intende dimettersi o fare una risoluzione immediata. Tradotto: la Juve dovrà onerare le sue spettanze fino all'ultimo centesimo (7 milioni più 2 di bonus).

In rampa di lancio invece due allenatori di Serie B: Alberto Aquilani e Paolo Vanoli. Il primo è il grande favorito alla successione di Italiano alla Fiorentina; mentre il Torino è molto interessato all'ex collaboratore di Antonio Conte per rimpiazzare Ivan Juric, al quale non verrà rinnovato il contratto. Chi invece proseguirà ancora sulla stessa panchina è Alberto Gilardino: il Campione del Mondo 2006 rinnoverà in settimana per altri due anni.

Ai titoli di coda, infine, l'esperienza di Palladino al timone del Monza: il tecnico campano sogna la Premier League (ha già iniziato a studiare l'inglese) e al suo posto potrebbe arrivare una vecchia conoscenza di Adriano Galliani: Alessandro Nesta.