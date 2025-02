Il Conte frenato

Ascolta ora 00:00 00:00

Il sinistro preciso di Angelino, che sta diventando elemento prezioso nello scacchiere della Roma di Ranieri, spegne nel recupero il sogno di piccola fuga del Napoli. Se nel segno degli ex (assist di Juan Jesus, che prima del fischio d'inizio aveva abbracciato Ranieri, suo tecnico per qualche mese in giallorosso, rete di Spinazzola con un pallonetto), il Napoli di Conte stava per costruire la sua nona vittoria esterna della stagione, ci ha pensato il piccolo esterno spagnolo a riequilibrare la sfida.

Così le distanze tra Napoli e Inter dopo i loro pareggi nella giornata (entrambi scaturiti nel recupero) restano invariate, in attesa della prosecuzione giovedì della sfida dei nerazzurri a Firenze che potrebbe portare all'aggancio in classifica. In una gara bloccata per un tempo, ma che gli azzurri sembravano poter condurre in porto con il minimo sforzo (il gol di Spinazzola appunto), la Roma ha avuto la solita reazione d'orgoglio che è un po' il marchio di fabbrica di Ranieri. La sua squadra, inferiore dal punto di vista tecnico specialmente se il tecnico decide di lasciar fuori dai titolari gente come Dybala e Paredes, regala sempre qualcosa all'inizio ma ha quasi sempre la capacità di rialzarsi.

Angelino, già a segno con l'Eintracht in Europa giovedì, fa il bis nella notte più importante, quella in cui di fronte c'è la capolista. Non al top per la verità, con un Lukaku (ieri 150ª in serie A) che da ex - fischiatissimo anche al momento della sostituzione - regala una prova incolore con pochi palloni giocati e nessuna conclusione (l'unica in porta, deviata sulla linea da Rensch, era viziata da un fuorigioco). Un Napoli, dunque, ai minimi termini ma che per 70 minuti era stato in grado di tenere a bada gli avversari. I cambi di Ranieri - decisivo l'ingresso di Paredes che aveva tentato il tiro al bersaglio su punizione colpendo il palo e l'esterno della rete - hanno fruttato un pari a un certo punto insperato, visto che Conte era riuscito a tirare su un muro quasi perfetto in difesa.

Il ritmo del tecnico leccese non è certo quello di Spalletti, che due anni fa di questi tempi aveva già otto punti in più infilando numeri più o meno simili a livello di vittorie. Ma l'ottavo successo di fila, che avrebbe messo sicuramente più pressione alla rivale Inter, sfuma proprio allo scadere e premia la grande volontà della Roma.

Il Napoli potrà rammaricarsi di non aver chiuso la gara, anzi di non averci nemmeno provato con convinzione; Ranieri, che non poteva esimersi dal turnover (mezza squadra cambiata rispetto alla sfida con l'Eintracht, c'è l'impegno di Coppa con il Milan mercoledì) ha dosato con intelligenza le energie dei suoi elementi top e gli è andata bene, trovando il jolly con Angelino. Già, il gol di un esterno nel giorno in cui lo «scaricato» Zalewski si è inventato un assist vincente con la nuova maglia dell'Inter. Storie strane di un campionato che resta aperto su tutti i fronti.