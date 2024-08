Conte ha i rinforzi richiesti. Neres, Gilmour e Lukaku

Ascolta ora 00:00 00:00

Tanto tuonò che poi piovve. Le dichiarazioni post Napoli-Modena di Antonio Conte hanno prodotto la scossa sperata dal tecnico salentino. La dirigenza azzurra, infatti, ha accelerato nelle ultime ore per consegnare al comandante leccese i rinforzi richiesti. In arrivo l'esterno offensivo David Neres dal Benfica e il centrocampista Billy Gilmour dal Brighton. Insieme a loro Conte aspetta a braccia aperte pure il suo figlioccio prediletto. Quel Romelu Lukaku che ha detto no all'Aston Villa nel fine settimana per ricongiungersi al suo mentore all'ombra del Vesuvio. Pronti 25 milioni per il Chelsea e un triennale da 6,5 milioni a stagione per il centravanti belga. Un affare destinato a farsi in tempi brevi, con Osimhen che poi verrà comunque ceduto entro la fine del mercato prevista per il 30 agosto.

Attivissima anche la Juventus col dt Giuntoli che ha sferrato l'assalto finale alla Fiorentina per Nico Gonzalez. Un affare da 30 milioni complessivi in prestito oneroso (5-7 milioni) e il rimanente che sarà versato attraverso l'obbligo di riscatto. Un modo per far slittare l'investimento sul bilancio della prossima stagione. Per l'argentino contratto fino al 2029 da 3,6 milioni annui. E non finisce mica qui. La Vecchia Signora in settimana conta di chiudere pure per Teun Koopmeiners, ormai promesso sposo da mesi dei bianconeri. All'Atalanta verranno offerti 50 milioni più 5 di bonus per provare a definire l'accordo e portare così l'olandese a Torino. Il numero 7 nerazzurro ha già detto si alla proposta juventina di un quinquennale da 4,5 milioni a stagione. La Dea coi proventi ricavati dalla cessione di Koop completerà la propria campagna acquisti: dopo Retegui e Pubill (costati 40 milioni complessivamente) nel mirino ci sono il centrocampista O'Riley del Celtic e l'esterno brasiliano Wesley del Flamengo. Prendere entrambi significherebbe spendere altri 40 milioni. Ecco perché c'è la sensazione che l'affare Koopmeiners si farà. In fondo conviene a tutti. Scatenato, infine, il Milan che stamattina farà sostenere le giuste mediche a Emerson Royal, che arriva dal Tottenham per 15 milioni. Il terzino destro brasiliano firmerà nel pomeriggio il contratto fino al 2028 da 2,5 milioni a stagione con opzione per il 2029. Pronta per lui la maglia numero 22 rossonera. Il Diavolo intanto pianifica per metà settimana un nuovo assalto a Youssouf Fofana. Pronti 20 milioni più il 10% sulla futura vendita per strappare il nazionale francese al Monaco, che ne vuole almeno 30. Gli stessi offerti settimana scorsa dal West Ham, destinazione però sgradita al giocatore che ha già detto si al Diavolo per un quadriennale da 3 milioni annui.

I rossoneri nei prossimi giorni blinderanno col rinnovo e robusto adeguamento dell'ingaggio il giovane portiere Lorenzo Torriani (classe 2005), grande rivelazione della tournée americana e destinato a restare nella rosa della Prima Squadra per la prossima stagione.