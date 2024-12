Conte pesca il Jack e il Napoli aggancia in vetta la Dea

Ascolta ora 00:00 00:00

Partita e vittoria alla Conte. Così il Napoli si riprende la vetta della classifica con l'Atalanta, soffrendo più del previsto contro il solito, volenteroso Venezia, che ha belle idee nella teoria ma in pratica conclude poco, nel senso che ha un attacco poco produttivo. Gli azzurri stentano perché pagano il solito vizio di sprecare troppo in area avversaria, ieri un palo, due chance sprecate, tre interventi decisivi di Stankovic e addirittura un rigore fallito da Lukaku.

Non inganni l'errore dagli undici metri del centravanti, perché il belga è sembrato in notevole progresso, vince più contrasti, fornisce un numero maggiore di assist, non è insomma quella palla al piede che spesso dava l'impressione di far giocare il Napoli in inferiorità numerica. «Sembrava stregata, soprattutto nel secondo tempo, devi fare attenzione a questo tipo di partite perché spesso ci scappa la beffa. Sono soddisfatto del gioco che produciamo, dobbiamo soltanto segnare di più. Raspadori? Gli darò un minutaggio più consistente, è stato bravo nella posizione di centrocampista avanzato, lui ha qualità che ci torneranno utili», dice Conte, che vuol dire niente cessione di Jack alla Juve o alla Roma, resterà in azzurro.

È stato il cambio dalla panchina a metà ripresa a stravolgere il match e a far saltare il bunker dei veneti. Che Di Francesco aveva predisposto in maniera ordinata, con una linea difensiva a cinque e con un pressing continuo sui portatori di palla: Napoli due volte vicino al gol nel primo tempo con McTominay e Anguissa, al netto del rigore che Lukaku si è fatto parare da Stankovic, ex compagno di squadra ai tempi dell'Inter.

Nel secondo tempo il Napoli ha fatto il Napoli, alzando il volume della gara e creando un discreto numero di occasioni, tutte partite dal piede di un incontenibile Neres con la benedizione di big Rom smanioso di riprendersi la scena dopo il penalty sbagliato.

Palo e miracoli di Stankovic fino all'ingresso in campo di Raspadori, libero di agire negli ultimi venti metri, abile nel disorientare i difensori neroverdi e soprattutto di mettere dentro il pallone dei tre punti e del primo posto. Conte sorride: «41 punti dopo 18 giornate, e chi se l'aspettava Il gruppo è unito e solido, siamo soddisfatti».