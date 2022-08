"Ti avrei fatto lo sgambetto...": Conte ancora contro Tuchel. Ecco cosa è successo

Antonio Conte vuole avere l'ultima parola sulla lite con Thomas Tuchel al termine di Chelsea-Tottenham. L'allenatore degli Spurs ha pubblicato su Instagram una storia in cui si vede l'avversario che corre ad esultare lungo la linea laterale dopo il gol del secondo vantaggio firmato da Reece James, passando inevitabilmente davanti a Conte.

Sotto la foto la scritta: "Per fortuna che non ti ho visto... uno sgambetto te lo saresti proprio meritato..." e tre emoticon sorridenti. Un modo simpatico per stemperare la tensione del derby di Londra, terminato con un pirotecnico 2-2 e che ha visto i due allenatori scontrarsi a più riprese durante la partita e dopo il fischio finale.

La ricostruzione

Dopo il vantaggio siglato da Koulibaly, il Tottenham pareggia i conti con Hosbjerg, facendo esplodere la gioia di Conte. Il tecnico leccese non riesce a trattenere l'esultanza e festeggia nei pressi della panchina del Chelsea.

Tuchel non la prende bene e 'affronta' Conte. I due arrivano muso a muso, carichi di furia agonistica. Il quarto uomo è il primo a cercare di frapporsi tra i due allenatori per dividerli. Serve l'intervento di più uomini per provare a placare gli animi, compreso quello dei giocatori del Tottenham che stavano festeggiando il gol del momentaneo 1-1. I due vengono separati, ma Tuchel a distanza punta il dito contro Conte: al tedesco non è andata proprio giù l'esultanza esagerata del suo diretto avversario.

Il secondo episodio arriva al triplice fischio, quando è la consueta stretta di mano a fine partita a esacerbare gli animi. Nel video si sente Conte che dice prima "molla" e poi "what do you want?" . I due arrivano, dunque, nuovamente muso a muso. Si arriva così a un nuovo potenziale scontro fisico che costringe i presenti sul campo a mettersi in mezzo per dividerli.

La lite poi è continuata a parole. "Non ho ancora parlato con Antonio, ma sono sicuro che non ha niente contro di me come io non ho niente contro di lui. Qui a Stamford Bridge le due panchine sono così vicine che è quasi normale succedano queste cose. Io mi sono divertito, penso anche lui" ha attaccato Tuchel nel post partita dopo quella stretta di mano diventata strattone e il muso contro muso durante il match.

"Quando vedo aggressività, rispondo con aggressività: poco ma sicuro. Penso che ci siamo anche divertiti, la prossima volta presteremo più attenzione e non ci stringeremo direttamente la mano risolvendo il problema. Quando la passione è così alta da entrambe le parti, può accadere" ha risposto Conte in conferenza.

I due allenatori sono stati espulsi e attendono di conoscere l'entità della sanzione. Di sicuro un brutto spettacolo per due tecnici così importanti.

