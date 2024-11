Conte-Ranieri: duello "inglese" tra generazioni in panchina

Ascolta ora 00:00 00:00

Rivali in campo, stima reciproca fuori. La loro prima sfida risale a 15 anni fa (era il 29 novembre 2009): Antonio Conte guidava l'Atalanta prima dell'era d'oro di Gasperini, Claudio Ranieri sedeva sulla panchina della Roma esattamente come oggi. E nonostante uno score nettamente a favore del primo (8 successi in 10 precedenti), quella volta vinse proprio il tecnico testaccino che fu l'ultimo a infliggere a Conte il secondo ko interno di fila della sua squadra (20 giorni fa per gli azzurri la pesante sconfitta per 3-0 contro la Dea).

Il duello generazionale si rinnova oggi al Maradona, tra il romanticismo del romano che a 71 anni inizia la sua terza esperienza sulla panchina della squadra del cuore e la sete di vittorie del collega pugliese, di 18 anni più giovane, impegnato nell'ambiziosa sfida di riportare il tricolore a Napoli dopo soli due anni e diventare il primo tecnico a vincere lo Scudetto con più di due squadre diverse. Conte e Ranieri hanno scritto pagine memorabili in Italia e all'estero e con Ancelotti e Mancini sono gli unici allenatori italiani che hanno vinto la Premier League. Anche se nel massimo campionato inglese, è stato Conte a vincere le quattro sfide dirette.

Un esempio del loro legame è una cena condivisa un anno fa a Quartu Sant'Elena, mentre De Laurentiis iniziava a corteggiare Conte come possibile sostituto di Garcia e Ranieri ricordò con nostalgia i suoi anni a Napoli. E fu lo stesso Ranieri nel 2019 a parlare con grande ammirazione del collega: «Se si parla di Antonio per la Roma, tanto di cappello, lo vado a prendere all'aeroporto». Il romano è pronto all'esordio con i giallorossi da risollevare e predica «normalità, il calcio è semplice, non servono maghi».

Il leccese, dal canto suo, confessa di aver telefonato al collega «per dargli il bentornato» e che la gara è resa ancora più complicata dal fatto che «se fosse rimasto Juric avremmo saputo come affrontarli, ora è tutto un enigma». Conte si affiderà al grande ex della partita Lukaku, Ranieri terrà fuori Dybala all'inizio e schiererà probabilmente un 4-5-1. Prima del match verrà proposta «Again», canzone inedita di Pino Daniele.