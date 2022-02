Conte si mette tra moglie e ds. Sanchez social pieni di rabbia

Antonio Conte in conferenza: «Un direttore sportivo che si chiama Pantaleo Corvino mi ha detto: puoi sbagliare la scelta della moglie ma non quella di portiere e attaccante». Poi, forse per evitare di far arrabbiare qualcuno in famiglia, posta il video sui social e mette una pezza: «Comunque mia moglie è stata la migliore scelta».

***

Il Maradona fischia Insigne alla sua ultima partita europea col Napoli e su Sky Walter Zenga, che in quello stadio fece un'uscita indimenticabile a Italia '90 sul gol di Caniggia, commenta con un pizzico di amarezza: «Si nota sempre la minoranza delle cose brutte invece che mettere il punto sulle cose belle, vabbè...».

***

In una gara del Racing Avellaneda, in Argentina, i parenti di un tifoso defunto hanno sparso le ceneri dell'uomo sulla testa degli altri spettatori del Cilindro, e hanno pure messo il video della scena online.

***

Totti ha chiesto più privacy per la sua famiglia in un video su Instagram indossando una felpa col suo codice fiscale, nuovo trend tra i pischelli romani.

***

Allegri a Dazn sulla lotta Scudetto: «Inter, Milan e Napoli li chiamo i tre dell'ave Maria».

***

Lotta al vertice avvelenata dalle polemiche arbitrali: furiose Roma, Atalanta e Milan. La Juve no.

***

Un titolo de La Gazzetta «allarme Inter, da Vidal a Sanchez, ora deludono anche le riserve» scatena l'ira dell'ex Barça che commenta su Instagram con faccine di vomito, pupù e clown: l'ha presa bene.

***

Zaniolo è uscito dai titolari della Roma ma è entrato nelle grazie dei tifosi juventini, visto che ha messo cuoricini ai post di Locatelli, Bonucci e Vlahovic.