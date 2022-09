Coppa Davis, Italia-Croazia. Sinner in panca, tocca a Musetti

Si comincia. Oggi, alle ore 15.00, via alle danze per l'Italia di Filippo Volandri nella fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022. La Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) sarà teatro della sfida tra la selezione del Bel Paese e la Croazia, valida per il gruppo A di cui fanno parte anche Argentina e Svezia. Volandri potrà contare sulla formazione-tipo: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e il bolognese Simone Bolelli. E così può permettersi di rinunciare proprio a Sinner, tornato affaticato dal percorso degli US Open, dove è stato protagonista del match del torneo nei quarti di finale contro Carlos Alcaraz. Un piccolo problema alla caviglia e la stanchezza hanno invitato alla prudenza, anche se ieri Jannik si era allenato sul veloce indoor emiliano. Toccherà a Musetti sostituirlo.

Ci sarà da affrontare la formazione balcanica e il bilancio di 3-1 in favore dei croati non fa sorridere. La squadra tricolore, infatti, può vantare solo una vittoria risalente a nove anni fa (3-2 a Torino), mentre i tre ko sono datati 2001, 2008 e 2021. L'anno scorso al Pala Alpitour a Torino ci fu l'ultima battuta d'arresto nei quarti di finale. Non bastò un super Sinner contro Marin Cilic per le sconfitte di Lorenzo Sonego contro Borna Gojo e del duo formato da Jannik e Fabio Fognini opposto a Nikola Mektic/Mate Pavic. Per questa nuovo incontro, però, Cilic non ci sarà e di conseguenza spetterà nuovamente a Gojo (n.2) e a Borna Coric (n.1) disputare i singolari. Al posto di Sinner dunque sarà Lorenzo Musetti ad affrontare il n.2 croato, mentre Berrettini sfiderà Coric, vincitore quest'anno del Masters 1000 di Cincinnati. Se l'altoatesino avesse risposto presente, sarebbe stato lui a vedersela contro il vincitore del 1000 nell'Ohio e il romano a sfidare Gojo. Per il doppio, Fognini/Bolelli saranno i rivali di Mektic/Pavic.

Tv: ore 15 Rai2 e Sky