Coppa Italia, la Juventus batte la Fiorentina: sarà finale contro l'Inter

Sarà Inter-Juventus la finale di Coppa Italia che andrà in scena il prossimo 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Sarà il quarto derby d'Italia dopo i due di campionato e quello di Supercoppa Italiana vinto dall'Inter di Simone Inzaghi. I bianconeri dopo aver vinto l'andata delle semifinali grazie all'autorete di Venuti hanno bissato il successo anche nella sfida di ritorno allo Stadium grazie alle reti del grande ex Federico Bernardeschi e di Danilo nel finale di partita. Dopo il brutto pareggio in campionato contro il Bologna, la Juventus ha giocato una partita di carattere e organizzata contro una Fiorentina sempre sul pezzo, frizzante e pericolosa in più di una circostanza con un ottimo Perin sempre attento e pronto a sventare ogni minaccia.

A pesare sull'andamento della partita, la sfida d'andata vinta dalla Vecchia Signora nel finale complice una goffa autorete di Venuti che ha così costretto la viola a dover fare un'altra partita dovendo per forza cercare almeno un gol per allungare la contesa. Come all'andata anche al ritorno ha pesato un grave errore tra le fila dei viola: l'uscita a vuoto del portiere Dragowski, infatti, ha permesso poi a Federico Bernardeschi di accomodarsi il pallone battendo a rete in maniera efficace. Nel secondo tempo poi dopo una grande pressione viola con una grande parata di Perin sul colpo di testa di Martinez Quarta, deviata da de Ligt, e altre situazioni pericolose, la Juventus aveva anche trovato il raddoppio con Adrien Rabiot, uno dei migliori in campo tra le fila bianconeri (rete poi annullata per offside).

Questo risultato positivo, dunque, permette alla Juventus di potersi giocare la conquista di un titolo che sa tanto di rivincita nei confronti dell'Inter che quest'anno ha già battuto i bianconeri per due volte su tre incontri (0-1 allo Stadium e 2-1 a San Siro nella finale di Supercoppa Italiana). Vincere la Coppa Italia renderebbe quantomeno un po' meno amara una stagione che rischia altrimenti di essere a "zero titoli" per dirlo alla Mourinho maniera.

Il tabellino

Juventus: Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Vlahovic, Morata



Fiorentina: Dragowski; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Saponara; Gonzalez, Cabral, Ikoné

Reti: 32' Bernaredeschi (J), 94' Danilo (J)