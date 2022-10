Coppa del mondo sci alpino 2022, Sofia Goggia ci sarà?

Il 22 ottobre, a Soelden (Austria), prenderà il via la stagione femminile di sci alpino con lo slalom speciale. Ci saranno le più grandi atlete del circuito e anche Sofia Goggia, che punta alla vittoria della coppa del mondo generale. Oltre alla bergamasca ovviamente ci sono anche Federica Brignone, campionessa iridata della generale e prima italiana a conquistare questo prestigioso traguardo, Marta Bassino e tante altre giovani promesse dello sci azzurro.

Chi è Sofia Goggia

Classe 1992, Sofia Goggia ha vinto tre Coppe del Mondo di discesa libera e due medaglie mondiali più un oro e un argento alle Olimpiadi. La campionessa bergamasca, infortunatasi più volte alle ginocchia nel giro degli ultimi anni e costretta a saltare diversi impegni importanti, ha una gran voglia di rivalsa e di continuare a stupire i suoi fans. Il suo obiettivo è quello di vincere la generale e di confermarsi nelle discipline veloci anche se le manca ancora l'oro Mondiale (che si terrà nel 2023 sulle nevi di Courchevel/Méribel, in Francia, dal 6 al 19 febbraio). "È il titolo che mi manca - ha detto ai microfoni di Oasport.it -. Quando le persone mi incontrano per strada mi identificano come campionessa mondiale e io devo sempre precisare che sono campionessa olimpica, ma il Mondiale non l’ho ancora vinto!".



Il calendario della coppa di sci femminile 2022-2023



22/10/2022

Sölden

Slalom Gigante

-

05/11/2022

Zermatt Cervinia

Discesa Libera

-

06/11/2022

Zermatt Cervinia

Discesa Libera

-

12/11/2022

Lech

Slalom Parallelo

-

19/11/2022

Levi

Slalom Speciale

-

20/11/2022

Levi

Slalom Speciale

-

26/11/2022

Killington

Slalom Gigante

-

27/11/2022

Killington

Slalom Speciale

-

02/12/2022

Lake Louise

Discesa Libera

-

03/12/2022

Lake Louise

Discesa Libera

-

04/12/2022

Lake Louise

Super Gigante

-

10/12/2022

Sestriere

Slalom Gigante

-

11/12/2022

Sestriere

Slalom Speciale

-

16/12/2022

St. Moritz

Discesa Libera

-

17/12/2022

St. Moritz

Discesa Libera

-

18/12/2022

St. Moritz

Super Gigante

-

28/12/2022

Semmering

Slalom Gigante

-

29/12/2022

Semmering

Slalom Speciale

-

04/01/2023

Zagabria

Slalom Speciale

-

05/01/2023

Zagabria

Slalom Speciale

-

07/01/2023

Kranjska Gora

Slalom Gigante

-

08/01/2023

Kranjska Gora

Slalom Gigante

-

10/01/2023

Flachau

Slalom Speciale

-

14/01/2023

St. Anton

Discesa Libera

-

15/01/2023

St. Anton

Super Gigante

-

20/01/2023

Cortina d'Ampezzo

Super Gigante

-

21/01/2023

Cortina d'Ampezzo

Discesa Libera

-

22/01/2023

Cortina d'Ampezzo

Super Gigante

-

24/01/2023

Weltcup am Kronplatz

Slalom Gigante

-

28/01/2023

Spindleruv Mlyn

Slalom Gigante

-

29/01/2023

Spindleruv Mlyn

Slalom Speciale

-

25/02/2023

Crans Montana

Discesa Libera

-

26/02/2023

Crans Montana

Super Gigante

-

03/03/2023

Kvitfjell

Super Gigante

-

04/03/2023

Kvitfjell

Discesa Libera

-

05/03/2023

Kvitfjell

Super Gigante

-

10/03/2023

Are

Slalom Gigante

-

11/03/2023

Are

Slalom Speciale

-

15/03/2023

Soldeu

Discesa Libera

-

16/03/2023

Soldeu

Super Gigante

-

18/03/2023

Soldeu

Slalom Speciale

-

19/03/2023

Soldeu

Slalom Gigante