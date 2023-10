Corona: "Pellegrini stalker". La replica: "Notizie inventate"

Dopo il caso scommesse, Fabrizio Corona torna a sollevare un polverone sul mondo del calcio, questa volta sconfinando nel campo della cronaca e mettendo nel mirino il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini. Il sito dell'ex agente dei paparazzi dillingernews.it, accusa il calciatore di stalking nei confronti di una escort rumena che ha presentato denuncia contro il centrocampista della nazionale che ha replicato sdegnato: «Notizie inventate, sciocchezze sul mio conto».

Secondo il sito sarebbero tre le denunce per stalking contro Pellegrini da parte di una giovane escort rumena che ha chiesto di rimanere anonima. Le denunce sono state tutte presentate con la richiesta di attivare il cosiddetto codice rosso, protocollo che consente indagini e provvedimenti più celeri in casi del genere. Lo studio legale De Santis della Capitale a cui si è rivolta la ragazza racconta di aver depositato le denunce alla Procura di Roma per episodi che vanno avanti da giugno e che si sarebbero registrati a Parma, Avezzano e Roma. «La ragazza non vuole farsi pubblicità, tanto che ha espresso il desiderio di restare anonima e non ha formulato ad oggi nessuna richiesta di risarcimento. Riguardo ai fatti abbiamo depositato tra i 30 e i 40 allegati alla denuncia-querela», spiegano dallo studio.

A breve giro di posta è arrivata la rabbiosa smentita da parte del calciatore, tramite la propria pagina Instagram: «Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l'articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto. Non voglio invece sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia - ha scritto Pellegrini -. Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le autorità competenti si attivino prontamente per tutelare persone per bene».

Accuse reali e verificate come dice Dillinger o inventate e sciocche come spiega Pellegrini si vedrà. Quel che è certo è che il mondo del pallone di casa nostra sembra continuare ad andare avanti tra caos, accuse e polemiche che con il calcio non hanno davvero nulla che fare.