Coronavirus, è caos sulla Serie A. L'Asl blocca il Napoli, la Juve: "Noi scenderemo in campo"

La Serie A è stata "travolta" dal coronavirus con la positività di ben 19 calciatori del Genoa che hanno inevitabilmente creato il panico tra i 20 club e non solo. I rossoblù non sono scesi in campo oggi pomeriggio conttro il Torino di Marco Giampaolo mebtre la sfida di domani sera tra la Juventus di Andrea Pirlo e il Napoli di Gennaro Gattuso è a forte rischio vista la positività di due calciatori azzurri, Zielinski ed Elmas, dato che i partenopei nello scorso turno di campionato hanno giocato proprio contro il Grifone.

Il Napoli in questi giorni ha svolto tamponi a tappeto su tutta la rosa e i membri dello staff e domani mattina ripeterà gli esami che finora hanno evidenziato le due positività dei calciatori più un membro dello staff. Secondo i rumors Aurelio De Laurentiis avrebbe telefonato al collega bianconero Andrea Agnelli chiedendo di non giocare il match dell'Allianz Stadium per non mettere in "pericolo" i calciatori di entrambe le squadre ma ad oggi il big match della terza giornata si dovrebbe disputare senza alcun problema a meno che nella giornata di domani non risulteranno positivi tanti altri calciatori azzurri.

L'Asl blocca tutto

L'Asl della Regione Campania, Napoli 1, ha però bloccato la partenza degli azzurri per Torino con tutti i calciatori che sono stati rimandati a casa in isolamento fiduciario. La squadra di Gattuso, infatti, sarebbe dovuta partire questa sera alle ore 19.45 da Capodichino ma per questa volontà della Regione gli azzurri non sono partiti e sono stati rispediti a Castelvolturno. Ora sembra che la situazione non si sbloccherà il Napoli non partirà per Torino ma non rischierà il 3-0 a tavolino in quanto non si è trattato di una sua volontà. Il quarto tampone, dunque, non si svolgerà domani se la sfida non sarà giocata ed è più facile che se la sfida dello Stadium sarà rimandata il test saranno effettuati lunedì.

Serie A attendista

La Lega Serie A al momento non ha preso una decisione in merito e si è messa in una posizione di attesa. Da fonti di via Rosellini, infatti, trapela che si stia cercando di capire cosa sia successo e cosa si potrà fare per trovare una soluzione che metta tutti d'accordo nel pieno rispetto della salute dei calciatori e dello staff di Napoli e Juventus. Ad oggi la partita è in bilico e le prossime ore saranno decisive.

La Juventus attacca

Il club bianconero, invece, ha deciso di rompere il silenzio e gli indugi con un tweet che non lascia spazio ad alcuna interpretazione: "Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A", il cinguettio deciso della Vecchia Signora che non vuole il rinvio ma vuole scendere in campo come da programma

