Coronavirus, LeBron contro le porte chiuse: "Io non gioco senza tifosi"

Il coronavirus è diventato, purtroppo, un'emergenza a livello mondiale e ovviamente anche il mondo dello sport ha dovuto adeguarsi e prendere tutte le contromisure del caso. Alcune gare di sci, Formula Uno e rugby sono state annullate e rinviate, altri match di calcio, pallavolo, basket si giocheranno a porte chiuse in Italia e in Europa ma anche gli Stati Uniti e il resto del mondo non pu ò dormire sogni tranquilli.

In America uno degli sport più seguiti è senza dubbio il basket, l'Nba e in questi giorni sono stati presi degli accorgimenti, non drastici come in Europa ma significativi come l'evitare di firmare autografi, di fare selfie con i tifosi e di scambiare il cinque sia con i supporter che con i compagni di squadra stessi. In queste ore, però, pare stia circolando l'idea di chiudere le porte e di far disputare alcuni match a porte chiuse.

LeBron contrario

Il numero uno attuale dell'Nba, il fuoriclasse 35enne LeBron James, però, si è detto assolutamente contrario a questa eventualità di disputare alcune partite o tutte senza pubblico: "Senza tifosi non gioco, abbiamo bisogno di loro, io gioco per i nostri tifosi, che facciano quel che vogliono, ma io in un palazzetto vuoto non gioco" , queste le sue parole al termine del match vinto contro dai suoi Los Angeles Lakers per 113 a 103 contro i Milwaukea Bucks allo Staples Center. Il prescelto ha dato la sua opinione circa un'eventualità che potrebbe tramutarsi in realtà soprattutto se negli Stati Uniti inizieranno a verificarsi numerosi casi di coronavirus, che sta letteralmente mettendo in ginocchio tutto il mondo con l'Italia attualmente terzo stato come numero di contagi dopo la Cina e la Corea del Sud.

L'Nba, però, per buona pace di LeBron James non avrà trattamenti particolari e se verrà presa la decisione di dover giocare a porte chiuse potrà fare due cose: adeguarsi e scegliere di giocare lo stesso fino a quando non si saranno calmate le acque, oppure decidere di non scendere in campo tenendo fede al suo credo e ai suoi ideali. Di certo, ma questo vale per tutti gli sport e non solo, vedere gli spalti vuoti di uno stadio, un palazzetto, o di un teatro fa male alla vista e al cuore ma se serve a preservare la salute pubblica in questo momento particolarmente difficile è l'unica strada da perseguire.

