Coronavirus, Marchisio: "Tu che sei uscito dalla zona rossa non ti senti una m..?"

L'emergenza coronavirus ha portato il Coni a prendere una decisione drastica: stop a tutte le attività sportive di ogni genere. Oggi il governo attuerà un decreto che ratificherà questa scelta che era anche l'unica possibile per come si è messa la situazione in Italia. In questi giorni tanti calciatori hanno voluto dire la loro sul tema coronavirus con Mario Balotelli e Andrea Petagna che non hanno usato mezze misure per definirsi non sicuri nel continuare a giocare in queste situazioni: "Non mi voglio ammalare per fare divertire gli altri" , le parole di Supermario.

Non solo, perché anche Federico Bernardeschi aveva voluto dire la sua sul tema coronavirus paragonando quello che sta succedendo in Italia con i fenomeni di razzismo e discriminazione: "Abbiamo deciso di offendere, cacciare, allontanare. Abbiamo fatto morire donne e bambini, perché prima veniva la nostra sicurezza, la nostra ricchezza e poi le loro vite. E adesso siamo noi gli emarginati, siamo noi ad essere discriminati e cacciati, rinchiusi tra i confini di un Paese che soffre".

Il post al veleno

E poi c'è Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della nazionale italiana che ha sempre utlizzato i social per esporsi su temi molto caldi come il razzismo o l'esultanza mimando saluto militare da parte dei giocatori turchi. Il 34enne di Torino ha postato una foto su Instagram con un'infermiera stremata e addormentata sulla scrivania dopo ore e ore di lavoro in ospedale per assistere i tanti contagiati dal coranovirus.

La didascalia in accompagnamento alla foto è molto dura: "A te che sei uscito dalla zona rossa perché tanto cosa vuoi che succeda. A te che la scuola è chiusa quindi stasera esco con gli amici. A te che non riesci a rinunciare ad una sciata. A te che ormai ho organizzato quindi ci vado. Quando guardi questa fotografia, non ti senti una merda? #iorestoacasa".

#distantimauniti

Il difensore della Juventus e della nazionale italiana Leonardo Bonucci ha voluto postare una foto significativa su Instagram con l'hastag distantimauniti e con una frase significativa: "Le distanze non devono separarci. Anche se sei giovane è il momento di rispettarle. Allunga un braccio verso l’altro e sembrerà quasi di toccarci".

