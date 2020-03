Coronavirus, positivi altri quattro giocatori della Sampdoria

La Sampdoria ha annunciato sul proprio sito ufficiale che altri 4 calciatori e il dottor Baldari sono positivi al Coronavirus.

Dopo Daniele Rugani e Manolo Gabbiadini, aumenta ancora il numero dei contagiati al Covid-19. Si tratta ancora di giocatori appartenenti alla Sampdoria: il difensore Omar Colley, il centrocampista Albin Ekdal, l'attaccante Antonino La Gumina e il centrocampista Morten Thorsby oltre al medico della società dottor Amedeo Baldari. Una notizia triste ma tuttavia prevedibile considerato lo stretto contatto in cui vivono i calciatori. Il club genovese ha in ogni caso assicurato sulle buone condizioni di salute dei suoi tesserati sottolineando di aver già provveduto a mettere in pratica tutte le misure necessarie per il contenimento.

Il comunicato

Ecco la nota della società blucerchiata: ''L’U.C. Sampdoria comunica che, a seguito alla positività al Coronavirus-COVID-19 di Manolo Gabbiadini, in presenza di lievi sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il dottor Amedeo Baldari. Sono tutti in buone condizioni di salute e nei loro domicili a Genova. L’U.C. Sampdoria ribadisce di aver immediatamente applicato tutte le procedure previste dalla normativa: tutte le sedi del club sono chiuse, la squadra, i dirigenti e i dipendenti potenzialmente coinvolti sono in auto-isolamento domiciliare volontario''.

''Si conferma che tutte le attività sportive sono sospese e che vengono svolte, da remoto, quelle essenziali organizzative del club. Il presidente Massimo Ferrero, i dirigenti, Claudio Ranieri e la squadra invitano tutti a rispettare, con rigore e fermezza, le disposizioni ministeriali e regionali per affrontare insieme, con coraggio e spirito di sacrificio collettivo, questo periodo. Andrà tutto bene. Uniti ce la faremo. Restate a casa".

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?