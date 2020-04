Coronavirus, Rohan Dennis viola la quarantena: polemiche sui social

Rohan Dennis, ciclista su strada e su pistard australiano, ha deciso di rendersi protagonista di un gesto che sta facendo discutere in queste ore. Il 29enne del Team Ineos, professionista dal 2013, e che vive in Spagna a Girona ha deciso di interrompere la quarantena ma non per un valido motivo, di salute o di lavoro: si era semplicemente stufato di restare in isolamento per via della pandemia da coronavirus.

La foto postata sui social di lui intento a farsi un giro in macchina ha scatenato naturalmente delle aspre polemiche anche perché Dennis è un personaggio pubblico, famoso e ben in vista. Il classe '90 di Adelaide ha anche corredato l'istantanea da una didascalia che lascia poco spazio ad alcuna interpretazione: "Giorno 34, mi sono rotto e sono uscito di casa. Il Covid-19 può succhiarmi il c...".

Questa foto corredata da una frase oxfordiana è stata aspramente criticata da molti utenti sui social, con qualcuno che l'ha insultato e con altri che gli hanno invece imputato il fatto di averla pubblicata sui social, esponendosi così per forza di cosa alle polemiche. La risposta di Rohan è stata però veemente e piccata nei confronti dei suoi seguaci: "Preferivate che mentissi per caso?". L'ira del ciclista del Team Ineos però non si è fermata di certo qui dato che ha poi deciso di eliminare i suoi profili Twitter e Instagram.

I think it is safe to say that Rohan Dennis is not coping well at the moment. pic.twitter.com/Kx2b1Npb11 — Susan Westemeyer (@WestemeyerSusan) April 18, 2020

Dennis è professionista come detto da setti anni e nel corso della sua carriera ha vinto una tappa del Giro d'Italia, una al Tour de France, due alla Vuelta di Spagna più due titoli mondiali nella cronometro individuale e due nella cronometro a squadre. Su pista ha vinto anche un argento olimpico e due titoli mondiali nell'inseguimento a squadre.

Lo scorso anno Rohan fu protagonista di un misterioso ritiro durante la dodicesima tappa del Tour de France, quando correva con la Bahrain-Merida e si giustificò così: "Quello che ho fatto è stato ritirarmi da una gara, poi è stato tutto così sproporzionato che le persone mi hanno detto di tutto. Non è stato un ritiro programmato. Stavo parlando con il mio manager prima dell’inizio e abbiamo concordato di finire la tappa e occuparci di tutto il resto dopo" .

Dennis aveva poi attaccato molti follower sui social che lo avevano criticato senza sapere come fosse andata: "Ho letto praticamente tutti i post e le persone non hanno ricevuto risposte da me, quindi hanno iniziato a inviare messaggi a mia moglie. Mi sono cancellato da twitter e non sono entrato in nessuna discussione perché abbiamo voluto dar ad altre persone la possibilità di uscirne in maniera matura".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?