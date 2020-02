Coronavirus, rinviate Juventus-Inter e le altre 4 partite a porte chiuse

Dopo la 25esima giornata di Serie A, che aveva visto il rinvio di 4 partite, anche la 26esima di campionato sarà dimezzata e si giocheranno solo cinque gare a porte aperte: Lazio-Bologna, Napoli-Torino, Sampdoria-Verona, Lecce-Atalanta e Cagliari-Roma. Non si disputeranno invece il big match di giornata Juventus-Inter, in programma a porte chiuse nella serata di domenica all'Allianz Stadium, più le altre quattro gare a partire da Udinese-Fiorentina che si sarebbe dovuta giocare oggi alle 18, fino ad arrivare a Milan-Genoa in programma domani alle ore 12:30 e ai due match di domenica 1 marzo alle ore 15 Sassuolo-Brescia e Parma-Spal.

Le partite rinviate saranno probabilmente recuperate mercoledì 13 maggio giorno in cui si sarebbe dovuta disputare la finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma. La finale della coppa nazionale si giocherà dunque la settimana successiva, mercoledì 20 maggio. Ora resta da capire se saranno realmente recuperate il 13 maggio in via ufficiale anche perché l'Inter ha ancora la partita contro la Sampdoria di Ranieri da dover recuperare. Forse l'intento della Lega calcio è stato anche quello di non dare l'idea di essere in difficoltà con i calendari per via del coronavirus e ha già trovato una data alternativa per queste cinque partite.

Il comunicati delle società

Inter e Juventushanno pubblicato sui rispettivi canali social il comunicato con il rinvio del big match in programma questa sera all'Allianz Stadium:

UFFICIALE | #JuveInter è rinviata al 13 maggio, in ottemperanza alle "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.



Il comunicato della Lega @SerieA https://t.co/HQEpBCq278 pic.twitter.com/1soFQkf4Fk — JuventusFC (@juventusfc) February 29, 2020

| COMUNICATO



Rinvio #JuventusInter: il comunicato ufficiale e la data del recupero https://t.co/tyz5CSZXMv #FCIM — Inter (@Inter) February 29, 2020

Campionato spezzatino

Questi continui rinvii stanno un po' sfalzando il campionato di Serie A soprattutto per quanto riguarda la lotta scudetto con l'Inter che dovrà recuperare due partite, con i bianconeri che dovranno solo recuperare il big match contro i nerazzurri e con la Lazio unica a non dover recuperare nessuna partita e che giocherà oggi alle 15 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. In attesa di capire se le sfide di Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter saranno rinviate, giocate a porte aperte o chiuse e se anche la prossima giornata di Serie A subirà delle limitazioni in questo weekend solo 10 squadre saranno impegnate in questo 26esimo turno di campionato.

