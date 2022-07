"Cosa c'era all'interno?", il mistero sulla borraccia di Djokovic

Novak Djokovic ha vinto in rimonta per tre set a due contro Jannik Sinner e si è così regalato la semifinale di Wimbledon. "A fine secondo set sono andato in bagno e mi sono lavato la faccia ed è stato provvidenziale, lì mi sono autocaricato insultandomi anche pesantemente..." , è la rivelazione del tennista serbo che è poi tornato in campo ribaltando la contesa in suo favore. In rete, però, sta circolando un video che mostra come l'ex numero uno al mondo a un certo punto del match beva qualcosa dalla sua borraccia e in tanti si sono chiesti che cosa contenesse.

I would very much like to know what was in this bottle. It certainly wasn’t liquid, and he gestured to his coach before inhaling it. Very odd. pic.twitter.com/bBG62BOMFh — Damian Reilly (@DamianReilly) July 5, 2022

Il tabloid inglese Daily Mail ha dato voce a un fan del tennista: "Di certo non era qualcosa di liquido. Nole ha fatto un cenno al suo allenatore prima di assumerlo, molto strano" . Probabilmente si trattava di una bevanda isotonica, che mira a reintegrare rapidamente i livelli di energia ed è facilmente digeribile. Questi integratori vengono generalmente assunti sciogliendo la polvere in acqua e poi bevuti prima o durante lo sforzo atletico e in un match di tennis tutti o quasi ne fanno utilizzo.

Djokovic, dall'alto dei suoi 20 titoli dello Slam, di cui sei a Wimbledon, è ora concentrato sulla semifinale di domani contro l'atleta di casa Cameron Norrie che potrebbe regalargli l'ennesima finale sulla prestigiosa erba inglese contro uno tra Nick Kyrgios e Rafael Nadal, se prenderà parte al match nonostante lo strappo di 7 millimetri alla parete addominale.

Il serbo ha vinto con esperienza e qualità il match contro un ottimo Jannik Sinner, che ha giocato un grande match soprattutto nei primi due set vinti in scioltezza e con grande merito. Il rientro in partita di Djokovic è semplicemente frutto della sua classe e dell'inesperienza del tennista azzurro e non può essere collegato a nient'altro.