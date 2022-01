Il Covid si è abbattuto sulla Serie A: tutte le partite a rischio

L'incubo coronavirus è tornato in maniera prepotente anche nel mondo dello sport con la Serie A che ora trema viste le tantissime positività registrate negli ultimi giorni. Dopo la Salernitana che già prima di Natale aveva collezionato diversi calciatori positivi, è toccato poi a tutte le altre squadre del massimo campionato, Lazio esclusa, far registrare casi di positività tra gruppo squadra e staff. L'Asl Campana ha già messo a rischio la partenza del Napoli di Luciano Spalletti per la trasferta del 6 gennaio in casa della Juventus, ma quella dello Stadium non è la sola gara a rischio dato che anche Spezia-Verona (10 positivi tra gli scaligeri di cui 8 calciatori) e Salernitana-Venezia, sono a forte rischio rinvio.

Muro contro muro

Nei giorni scorsi la Lega Serie A ha confermato come la finale di Supercoppa Italiana Inter-Juventus si giocherà regolarmente il 12 gennaio e anche nella giornata di oggi ha ribadito come il calendario della 20esima giornata rimarrà invariato. Sono attualmente 80 i giocatori positivi al Covid-19, la Lega resta inflessibile nella sua idea per non intasare un calendario già fitto, ma il rischio di non poter giocare alcuni match è reale

La situazione più difficile è quella della Salernitana con 9 calciatori positivi più due membri dello staff della squadra di Stefano Colantuono. La squadra campana appena rilevata da Iervolino non potrà presentarsi allo stadio Arechi per volere dell'Asl e dopo il rinvio prima della sosta contro l'Udinese ora c'è il rischio concreto che i campani perdano 0-3 a tavolino. Se la Lega Calcio non concederà un ulteriore rinvio allora si verificherà la sconfitta a tavolino con il club che potrà poi fare poi ricorso davanti al Giudice sportivo.

I casi in tutte le squadre di Serie A

Atalanta (2 giocatori): uno è il portiere argentino Musso. L'altro è rimasto anonimo.

Bologna (4 giocatori): Hickey, Viola, Dominguez e Molla.

Cagliari (2 calciatori): Nandez, Goldaniga.

Empoli: 3 casi nel gruppo squadra

Fiorentina (2 giocatori): non si conosce l'identità dei giocatori

Genoa (2 calciatori): Criscito e Serpe più l'allenatore Shevchenko

Inter (3 calciatori): Dzeko, Cordaz e Satriano.

Juventus (3 giocatori prima squadra e un under 23): Chiellini, Arthur, De Winter e Pinsoglio.

Milan: (2 giocatori): Tatarusanu, uno di cui non si conosce l'identità e un componente del gruppo squadra.

Napoli (6 giocatori): Osimhen, Lozano, Elmas, Malcuit, Mario Rui, Boffelli più il tecnico Luciano Spalletti. Positivi anche un membro dello staff e un magazziniere.

Roma (3 giocatori): Fuzato, Borja Majoral ed El Shaarawy



Salernitana (9 giocatori): 11 in totale, tra cui 9 giocatori e 2 dello staff

Sampdoria (2 giocatori): Falcone, Augello e 2 membri dello staff.

Sassuolo: 4 nel gruppo squadra.

Spezia (4 giocatori): Hristov, Kovalenko, Nzola, Manaj e un collaboratore.

Torino (6 calciatori): sei giocatori e un membro dello staff.

Udinese (7 giocatori): 9 nel gruppo squadra, di cui 7 calciatori

Venezia: due tesserati

Verona (8 calciatori): 10 nel gruppo squadra, di cui 8 giocatori.