CR7 furioso per un suo gol fantasma: esce dal campo e lancia la fascia

Cristiano Ronaldo e Portogallo furiosi al termine del match contro la Serbia valevole per le qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022. Minuto 94' dell'infuocata sfida del Marakana di Belgrado: Cristiano Ronaldo segna il gol del 2-3 finale ma nessuno della terna arbitrale si accorge che il pallone ha varcato per intero la linea di porta. In questa fase, inspiegabilmente, non è previsto l'utilizzo della gol line technology e l'errore è sempre dietro l'angolo:

No dai nel 2021 non si può non assegnare questo gol.#Ronaldo pic.twitter.com/wmBBfP8Iwf — (@JPeppp) March 27, 2021

Furia cieca

Cristiano Ronaldo, capitano del suo Portogallo, per questa clamorosa svista protesta in maniera vibrante nei confronti della terna arbitrale e viene ammonito. Al triplice fischio del direttore di gara, l'olandese Danny Makkelie, l'attaccante della Juventus getta per terra la fascia e se ne va furioso negli spogliatoi. La sua rete avrebbe infatti permesso al Portogallo di vincere per 3-2 al termine di una gara ricca di emozioni e scoppiettante con i lusitani avanti di due gol, grazie alla doppietta di Diogo Jota, e poi ripresi sul 2-2 dai padroni di casa in rete con Mitrovic e Kostic.

Lo sfogo social

Il video del clamoroso gol non assegnato a CR7 ha subito fatto il giro del web con il 36enne di Funchal che ha deciso di affidare ai social il suo sfogo: "Ci sono momenti difficili da gestire, soprattutto quando sentiamo che un'intera nazione è stata danneggiata" , inizia così il suo pensiero dopo il gol fantasma non assegnato. "Essere capitano della Nazionale del Portogallo è uno dei più grandi privilegi, un orgoglio per la mia vita, do e darò sempre tutto per il mio Paese, questo non cambierà mai. Alza la testa e affronta la prossima sfida, forza Portogallo!".

Il Portogallo era partito con il piede giusto nella prima giornata battendo per 1-0 l'Azerbaigian e i due punti persi contro la Serbia gridano ancora vendetta. CR7 e compagni, però, avranno modo di poter rimediata dato che martedì 30 marzo giocheranno un altro match di qualificazione ai mondiali del 2022 contro il modesto Lussemburgo. Servirà il miglior Cristiano Ronaldo ma i lusitani avranno la chance per salire a quota 7 in classifica nel proprio girone di qualificazione: il ct Santos si augura però che questa svista arbitrali non condizioni il prosieguo del cammino dei campioni d'Europa nel 2016 verso Qatar 2022.

