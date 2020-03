CR7 a Madrid da spettatore. Ma c'è nostalgia per i blancos?

Non avendo potuto giocare il clasico italiano, CR7 ha pensato bene di andare ad assistere a quello originale: Real Madrid-Barcellona, ovviamente con il benestare della Juventus. Prima volta al Bernabeu dopo avere lasciato i galacticos, riverito e coccolato come era ovvio che fosse. Pubblico impazzito. E giornata perfetta per chi tifa blancos, vista anche la vittoria che ha permesso a Zidane di ritrovare la testa della classifica superando proprio i blaugrana.

La notizia però è un'altra. E riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo, anni 35 (appena compiuti) e nessuna voglia di abdicare. Edu Aguirre, giornalista spagnolo e miglior amico del fenomeno di Funchal, avrebbe infatti dichiarato al portale Chiringuito di sapere «per certo che Cristiano sente la voglia di tornare al Real Madrid. Ha provato l'affetto del madridismo venendo al Bernabeu, si è emozionato. Adesso è totalmente concentrato sulla Juventus ed è contento di essere lì. Darebbe la vita per vincere la Champions con i bianconeri e nessuno lo sposta da Torino. Ma il futuro nessuno lo conosce». Già però il fatto che possa palesarsi la possibilità di un suo ritorno nella società con cui ha vinto tutto suona strano. Per di più conoscendo la ritrosia con cui lui per primo e tutto il suo staff hanno sempre trattato temi pericolosi: sbilanciarsi in questo modo, con un contratto con la Signora fino al 2022, non può essere casuale. Perché il futuro ha margini ridotti, con tutto il bene che si può pensare di un atleta che si sente «come un ventottenne» ma che prima o poi dovrà fare i conti con l'anagrafe.

Di sicuro, comunque, a Madrid (quasi) tutti farebbero i salti mortali dalla gioia se davvero ci fosse la possibilità di rivederlo da quelle parti. E anche Vinicius, festeggiando il gol imitando il suo idolo, ha poi dedicato all'attaccante bianconero una foto su Instagram: l'immagine, accompagnata da un cuore rosso, recava la scritta «Nosso idolo Cristiano» (Il nostro idolo Cristiano). «Nell'intervallo è venuto nello spogliatoio a sostenerci». Vera nostalgia?