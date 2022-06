Da CR7 a Roma a Messi a Torino. Più che mercato è un luna park

Proposta: perché non trasferire definitivamente il calcio mercato a Roma, al civico 32 di Piazza del Monte di Pietà, nel palazzo di proprietà di una banca. Qui è passata la storia dei pegni e visto l'andazzo dei nostri club ritengo sia la sede ideale per le trattative. Si procede tra prestiti, pagamenti in comode rate, tipo materassi e pentole, scambi, lo stato dell'essere contabile del calcio italiano non consente altro, la liquidità è precaria, la potenza di fuoco, immagine cara all'ex premier Conte, è pura propaganda, i titoli dei fogli sportivi sono concentrati su operazioni esplosive, in realtà trattasi di sogni e giochi delle figurine. Nelle scorse ore si è scritto e sussurrato dell'arrivo di Cristiano Ronaldo nella città eterna, come lo stesso portoghese. L'accordo sarebbe stato raggiunto su un'isola spagnola, Mourinho sarebbe l'artefice del colpo di scena. Qualcuno pensa a vacanze romane per la coppia portoghese. Ovviamente siamo in pieno luna park delle parole e degli articoli giornalistici.

Ronaldo cerca squadra, Di Maria deve decidere tra una giovane signora, che è la sua consorte, è una cosiddetta Vecchia Signora che sarebbe la Juventus, a Torino qualche burlone parla di Neymar, come se non fosse bastata la botta salariale di CR7, Lukaku riduce le vacanze perché Appiano Gentile è altra roba rispetto alla costa Smeralda, i tifosi vip dell'Inter danzano sull'acqua per il ritorno del belga giubilato un anno fa però fanno il ballo della pioggia per avere Dybala; Zaniolo non ne può più della Roma, Maldini compie 54 anni ma sono i 41 di Ibrahimovic ad eccitare ancora la folla milanista così come i 35 di Messi che scaldano i parigini, a Napoli Osimhen la butta sulla tragedia, ritornando allo scontro con Skriniar, un senso di pre morte, prevedo giocate al lotto. Siamo soltanto all'inizio dell'estate e sembra già la fine del mercato.