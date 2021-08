CR7 allo scoperto, ecco il City. La Signora fa volare gli stracci

Avanti tutta. Cristiano Ronaldo si avvicina, ora dopo ora, al Manchester City. Il segreto di Pulcinella, dopo le smentite di rito delle ultime settimane, è venuto finalmente a galla: CR7 vuole lasciare la Juventus e proseguire la propria carriera altrove. I sussurri dei mesi scorsi sono diventati una richiesta ufficiale, esplicitata ieri mattina nel summit tra la dirigenza bianconera (presenti Cherubini, Arrivabene e Nedved) e l'agente del portoghese (Jorge Mendes). Un faccia a faccia voluto proprio dal club torinese, seccato dalla ridda di voci degli ultimi giorni e desideroso di fare chiarezza. Nel vertice durato un paio d'ore il manager del fuoriclasse lusitano ha chiesto di liberare il suo assistito a titolo gratuito, in modo che possa accasarsi al Manchester City col quale ha già un'intesa di massima per un biennale da 20 milioni a stagione. Apriti cielo. Il management della Vecchia Signora non ha affatto gradito l'intemerata di Mendes e i toni si sarebbero fatti accesi, con tanto di scambio di battute pepato tra il vicepresidente Nedved e mister Gestifuite. Il segnale di come la tensione resti alta tra le parti, visto che Ronaldo spinge per cambiare aria ma non ha portato alcuna offerta ufficiale alla Continassa.

Il City dello sceicco Al Mansour, però, fa sul serio e prepara una prima proposta da sottoporre al club juventino. Difficile che possa essere pari ai 29 milioni richiesti da Andrea Agnelli per liberare il numero 7: una cifra non causale visto che al di sotto di tale importo i bianconeri iscriverebbero una minusvalenza a bilancio. Da non escludere quindi uno scambio, anche se la contropartita gradita alla Vecchia Signora (il brasiliano Gabriel Jesus) non avrebbe ricevuto il nulla osta alla cessione da parte di Guardiola. Tra l'altro per tesserare il goleador di San Paolo la Juve dovrebbe liberare uno slot da extracomunitario, cedendo all'estero McKennie richiesto da Everton, Aston Villa e Tottenham. Incastri da tenere d'occhio e non sottovalutare.

Intanto Mendes per ammorbidire il club bianconero potrebbe portare un'offerta da parte del Wolverhampton (società sotto la sua influenza) per l'esubero Ramsey. A 36 ore dalla sfida contro l'Empoli appare improbabile che Cristiano possa scendere in campo dall'inizio. Da non escludere una nuova esclusione dall'11 titolare come accaduto a Udine domenica scorsa, quando erano emerse le prime avvisaglie della telenovela di mercato. Alla quale potrebbero partecipare pure Paulo Dybala e Moise Kean. L'agente della Joya (Jorge Antun) è tornato a Torino e aspetta di incontrare nuovamente la dirigenza della Juventus per trovare l'accordo fino al 2025. Con CR7 in uscita, sarà proprio il Diez a ereditare la leadership tecnica della squadra. Con la Vecchia Signora che potrebbe riaccogliere il figliol prodigo Kean per completare l'attacco orfano di Cristiano, qualora Jesus non entrasse nell'affare. Tutt'altro che casuale, infatti, la presenza del suo procuratore (Mino Raiola) ieri al centro sportivo della Juventus. Ufficialmente il potente agente italo-olandese era impegnato per trovare collocazione al giovane terzino dell'Under 23 Wesley Gasolina, ma in realtà ha iniziato ad apparecchiare il ritorno dall'Everton del giovane centravanti. Piace anche Aubameyang dell'Arsenal. Il dopo CR7 in casa Juve è già scattato.