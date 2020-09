CR7 senza mascherina: richiamato all'ordine in Portogallo-Croazia

Cristiano Ronaldo non è potuto scendere in campo con il Portogallo in Nations League per via di un'infezione al piede dovuta ad una puntura d'ape e per la quale si sta sottoponendo ad una piccola cura antibiotica. La nazionale lusitana, però, ha vinto lo stesso per 4-1 contro la Croazia vice campione del mondo nel 2018 grazie ai gol di Joao Cancelo, ex Inter e Juventus, Diogo Jota, il baby fenomeno Joao Felix e l'ex attaccante del Milan André Silva oggi all'Eintracht Francoforte.

CR7 in tribuna

Il fuoriclasse della Juventus si è dunque accomodato in tribuna pre assitere al match dei suoi compagni di squadra e con ogni probabilità giocherà la seconda partita della competizione martedì 8 settembre in Svezia. Il 35enne di Funchal è stato però richiamato all'ordine in quanto non indossava la mascherina sugli spalti dell'Estadio do Dragao, Un'addetta dello staff Uefa si è recata dall'ex attaccante di Sporting Lisbona, Manchester United e Real Madrid per chiedergli la cortesia di indossare la mascherina.

CR7 ha recepito il messaggio ed ha prontamente indossato la mascherina senza battere ciglio. Pur essendo distanziato dagli altri in tribuna, infatti, il protocollo Uefa è molto rigido per tutti, anche per chi si reca in tribuna con la mascherina che va indossata comunque nonostante un equo distanziamento per evitare al minimo il contagio.

Olha a responsabilidade, Robozão! Cristiano Ronaldo, que está na arquibancada, levou essa chamada aí por estar sem máscara. Todo mundo tem que usar para se proteger, não tem jeito! #NationsLeagueNoEI

.

Portugal x Croácia é na TNT, no YouTube (https://t.co/6l1lXPRpGt) e no @EIPlus pic.twitter.com/nqpLl01nh6 — Esporte Interativo (de) (@Esp_Interativo) September 5, 2020

La ripresa del calcio sta procedendo in maniera lenta e graduale e per ora anche in ambito nazionali si sta tirando un sospiro di sollievo dato che i contagi sono ridotti al minimo con club e nazionali che si stanno comportando in maniera consona cercando di seguire tutti i protocolli del caso. Anche un campione come CR7 è semplicemente incappato in una piccola disattenzione ma ha posto subito rimedio indossando la sua mascherina protettiva.

Nel frattempo arrivano notizie confortanti sulle sue condizioni di salute dal ritiro del Portogallo con la Juventus che può tirare un sospiro di sollievo: "Cristiano Ronaldo si è allenato e sta molto meglio, si allenerà di nuovo e in linea di massima partirà per la Svezia con la squadra e poi prenderemo una decisione".

