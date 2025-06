Wimbledon, allenamento tra numeri uno: Sinner contro Sabalenka con "penitenza"

Ci si avvicina sempre di più all'inizio dello Slam per eccellenza, Wimbledon, con i grandi campioni già atterrati a Londra per iniziare a prendere dimestichezza con l'erba dei Championships. In tal senso è stato molto seguito sui social l'allenamento tra i due numeri uno del tennis mondiale maschile e femminile, il nostro Jannik Sinner contro la bielorussa Aryna Sabalenka che hanno condiviso alcuni scambi prolungati da fondo (per una decina di minuti) su uno dei campi di allenamento ma con una speciale "penitenza" per chi avesse sbagliato per primo.

Il video virale

Nel video condiviso in un primo momento dalla bielorussa sui social, si nota che al centro delle due rispettive metà campo si trova un tubo per palline da tennis vuoto. L'obiettivo non erano soltanto gli scambi tra i due ma bisognava centrare il bersaglio per abbatterlo: chi fosse riuscito nell'intento avrebbe costretto il team avversario a fare una serie di flessioni e push up. Dopo i primi scambi la prima a "vincere" questa particolare sfida è stata la Sabalenka: in basso nel video si vedono infatti i coach di Sinner, Vagnozzi e Cahill, esibirsi in questo particolare allenamento.

"Sei più forte di me"

La bielorussa è riuscita successivamente a colpire il tubo vuoto costringendo dunque alla "doppietta" il team di Sinner. " Sei più forte di me ”, ha detto l'altoatesino alla collega durante i saluti ricevendo come risposta " mi piacerebbe " prima dell'abbraccio e dei ringraziamenti finali tra i due protagonisti e i loro staff.

Riparte la sfida Sinner-Alcaraz

Soprattutto da oggi Jannik inizierà a preparare al meglio l'avvicinamento al primo turno del torneo al via dalla prossima settimana: impossibile non pensare al nuovo e potenziale duello tra i due assi del tennis mondiale, Jannik e Carlos, con lo spagnolo che arriva in piena forma e forte anche della vittoria all'Atp 500 del Queen's. I bookmaker si scatenano già su chi dei due potrebbe essere il vincitore del torneo di quest'anno con l'azzurro leggermente favorito sul collega.

Pur rimanendo nettamente favoriti su tutti gli altri, guai a sottovalutare il "vecchietto" Novak Djokovic che punta al 25esimo Slam di una carriera irripetibile ma anche al fresco vincitore di Halle e giustiziere di Sinner, Aleksandr Bublik, che su questa superficie ha già dimostrato di essere un fenomeno.