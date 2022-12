Cristiano d'Arabia. 500 milioni da scandalo

Meglio rivedersi il Lawrence d'Arabia 1962, più bello il film ed anche l'attore (Peter O'Toole) e questo non farà piacere a Cristiano d'Arabia che tiene tanto al look. Raccontano, in Spagna, che Cristiano Ronaldo stia seriamente pensando di andare in pensione in Arabia, a giocarsi gli spiccioli di carriera non certo per spiccioli, non è da lui, ma per 500 milioni netti da ricevere nell'arco di due anni e mezzo: ovvero in poco più di 900 giorni incasserà quasi 550 mila euro al giorno. La follia economica e l'immoralità del costume, per il calcio in generale e per chi glieli garantisce, appartiene al Al Nassr di Riad squadra nata nel 1955 e che, fra gli allenatori, ha annoverato pure Fabio Cannavaro e Walter Zenga, che denunciò di non aver ricevuto lo stipendio per sei mesi. Certamente CR7 e Jorge Mendes, il procuratore, non resterebbero impigliati in certi trabocchetti, però fidarsi è bene... Sarebbe interessante vedere un mondo scatenarsi anche per queste cifre da scandalo. Del resto Ronaldo tiene a due cose, famiglia a parte: ai gol in Champions e al record di incassi. Ne sa qualcosa la Juventus che si è svenata, finendo come sapete, ed ancora sotto scacco per i 20 milioni che CR7 vuol ricevere. Sarebbe stato ottimistico immaginarlo tirare una riga su un affaire di pochi spiccioli: per un portafoglio come il suo. E chissà, abbassando le pretese, forse CR7 avrebbe trovato ancora qualche club in Europa disposto a portarselo in Champions lasciandogli il trastullo preferito. Può ancora ripensarci. CR7 sta invece tirando una riga sulla luminosa carriera con il vezzo, non il fascino, di una primadonna al tramonto. E il mondiale potrebbe essere l'ultimo palcoscenico dal quale lanciare l'acuto: prima di mettersi davanti alla Tv e veder gli altri giocare la Champions.